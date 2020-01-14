2020-01-14T13:49:56+03:00
Общество

Пензенская «Комсомолка» дарит подарки преданным читателям

Редакция запускает акцию: жители региона, успевшие подписаться на газету до 29 января, могут получить приятный приз
Виктор БАЯЗИТОВЕкатерина БЕЛЯКОВА
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отшумели новогодние и рождественские праздники. Поток искренних пожеланий добра и счастья сделан очень близким людям, родственникам, друзьям. Со страниц газеты и на сайте «Комсомольская правда» поприветствовала своих читателей и шагнула в новый год с новыми силами.

Не можем не похвастаться: аналитика сайта LiveInternet.ru показывает, что число почитателей сайта www.penza.kp.ru кардинально выросло. В сравнении с 2018-ым, в 2019 году количество оригинальных посетителей увеличилось на 75,9 %, а число просмотренных страниц - на 55,1 %. А это, на секундочку, более 922 тысяч оригинальных посетителей и 2,2 миллиона просмотренных страниц за год.

Для справки: LiveInternet.ru - это русскоязычный портал, позиционируемый как «сервис для блоггеров» и включающий в себя ряд проектов, самыми популярными из которых являются сервис дневников, почта и счетчик статистики. В рунете LiveInternet известен, в первую очередь, как удобный и надежный инструмент для отслеживания активности посетителей своего сетевого дневника или сайта. Данным сервиса доверяют не только блоггеры, но и федеральные СМИ, которые часто с гордостью делятся своей статистикой с читателями. Не останемся и мы в стороне.

Рейтинг пензенских сайтов категории «Новости и СМИ» на 13:00 14 января 2020 года.

Рейтинг пензенских сайтов категории «Новости и СМИ» на 13:00 14 января 2020 года.

Обратите внимание, что сервис не только демонстрирует количество посетителей сайта за сутки, неделю или месяц, но и показывает долю пользователей из выбранной страны или региона. Это значение прописывается в виде процентов сразу же после названия сайта в рейтинге.

Почему мы заострили на этом внимание?

Зачастую, в погоне за первыми местами в рейтингах, в обстановке серьезной конкуренции и борьбе за каждого читателя, владельцы некоторых порталов (особенно это заметно в регионах) закупают просмотры через ресурсы, специализирующиеся на их продажах. Данные счетчиков взлетают до небес, но эти цифры обеспечиваются ботами - специально написанными программами, которые создают видимость активности на сайтах, а вовсе не живыми пользователями.

И поскольку сервера, обеспечивающие работу этих самых ботов, как правило, располагаются не в регионе, а в более крупных городах или даже за границей, доля местных посетителей на таких сайтах крайне мала, несмотря на многотысячную аудиторию каждый день.

Наш неизменно высокий процент региональных посетителей говорит об одном: «Комсомолку» читают в родном регионе, а это значит, что нам осознанно доверяют. Спасибо вам за это!

Не забываем мы и про нашу газету.

Как обычно и бывает, после праздников, в первые рабочие дни нового года, активно продолжается процесс «добегания» подписчиков, «дозаказы» розничных тиражей. И даже еще не окончательные цифры говорят о главном - газета практически сохранила свои тиражи. А это значит, дорогие читатели, вы остаетесь с нами. И потому, сегодня, после нашего профессионального праздника, Дня печати, мы хотим не только сами получать поздравления, но и вручить подарки нашим преданным читателям.

Дорогие читатели!

Специально для опоздавших «Комсомолка» организовывает акцию. Стать ее участником очень просто: нужно всего лишь до 29 января подписаться на наше издание (минимальный срок подписки - один месяц), и тогда в феврале десять случайно выбранных из числа выполнивших условия человек, помимо интересной газеты, получат книгу из коллекции «Великие поэты».

Спешите прикоснуться к прекрасному!

ИСТОЧНИК KP.RU

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