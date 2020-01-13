Пензенских журналистов поздравили с Днем печати

Сегодня в Губернаторском доме состоялась церемония чествования сотрудников региональных СМИ. Обращаясь к редакторам, журналистам, фотографам и представителям полиграфической отрасли, Иван Белозерцев поздравил их с профессиональным праздником и отметил важную роль работников СМИ в формировании информационного пространства:

- Желание читателей получать информацию не меняется вне зависимости от событий и изменений в мире. Сегодня огромную роль играет интернет с его плюсами и минусами. Но как показал проведенный в Пензенской области социологический опрос, степень доверия людей к областным и районным газетам очень высока. Это говорит о том, что информация, которая выходит на страницах региональных и районных изданий, проверяется и за публикуемые материалы журналисты и редакторы несут ответственность.

После этого к представителям СМИ обратился и спикер регионального парламента Валерий Лидин:

- Хочу от души поблагодарить журналистское сообщество за профессионализм, преданность делу, объективное освещение происходящих в области и стране событий, - подчеркнул Валерий Лидин.

Председатель Законодательного Собрания пожелал новых творческих успехов представителям отрасли и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

Руководители исполнительной и законодательной власти вручили Почетные грамоты и благодарности. В число награжденных вошла и редакция «Комсомольской правды».