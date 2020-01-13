2020-01-13T17:39:41+03:00
Общество

Пензенских журналистов поздравили с Днем печати

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
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В конце мероприятия его участники сделали общее фото на память.В конце мероприятия его участники сделали общее фото на память.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Сегодня в Губернаторском доме состоялась церемония чествования сотрудников региональных СМИ. Обращаясь к редакторам, журналистам, фотографам и представителям полиграфической отрасли, Иван Белозерцев поздравил их с профессиональным праздником и отметил важную роль работников СМИ в формировании информационного пространства:

- Желание читателей получать информацию не меняется вне зависимости от событий и изменений в мире. Сегодня огромную роль играет интернет с его плюсами и минусами. Но как показал проведенный в Пензенской области социологический опрос, степень доверия людей к областным и районным газетам очень высока. Это говорит о том, что информация, которая выходит на страницах региональных и районных изданий, проверяется и за публикуемые материалы журналисты и редакторы несут ответственность.

После этого к представителям СМИ обратился и спикер регионального парламента Валерий Лидин:

- Хочу от души поблагодарить журналистское сообщество за профессионализм, преданность делу, объективное освещение происходящих в области и стране событий, - подчеркнул Валерий Лидин.

Председатель Законодательного Собрания пожелал новых творческих успехов представителям отрасли и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

Руководители исполнительной и законодательной власти вручили Почетные грамоты и благодарности. В число награжденных вошла и редакция «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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