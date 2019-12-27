2019-12-27T09:26:33+03:00
Экономика

Госсовет в Кремле

В четверг, 26 декабря, Иван Белозерцев принял участие в обсуждении развития аграрного сектора экономики на заседании под председательством Владимира Путина
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Глава государства акцентировал внимание на том, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике страны. «В этом году у нас рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. По зерну по всем прогнозам снова выходим на высокий результат: порядка 121 миллиона тонн. Ежегодный урожай за 100 миллионов становится устойчивой тенденцией.

При этом глубоко убежден, что отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос - качество жизни на селе», - констатировал Президент.

В числе первоочередных задач названы повышение качества здравоохранения на селе, увеличение средней зарплаты в отрасли, эффективная реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой в мае 2019 года.

Комментируя тему, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул: «В этом году в развитие пензенского АПК вложена рекордная сумма - более 18 миллиардов рублей, и эти вложения себя оправдали. По индексу производства продукции сельского хозяйства мы вышли на 1-е место в Приволжском федеральном округе. Средняя зарплата по отрасли приблизилась к 34 тысячам рублей, это самый высокий показатель среди регионов ПФО. Пензенская область занимает лидирующие позиции в стране по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«При этом велась работа по благоустройству сельских населенных пунктов, строились новые учреждения здравоохранения, ремонтировались коммуникации. На ремонт водопроводных сетей и водонапорных башен из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей, на следующий год финансирование не будет уменьшено, более того – мы будем изыскивать дополнительные средства на эти цели».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Острая проблема - качество здравоохранения на селе
Пензенский зоопарк приглашает на «Мышиную канитель»
В Пензе лучший исполнитель караоке получит телевизор
В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Сотрудники пензенских предприятий продолжают сдавать кровь
В Мордовии разыскивают свидетелей ДТП с погибшим
С боевым оружием против оппонентов
Сотрудники холдинговой компании «Маяк» показали, кто лучший в волейболе
«Лучший новогодний наряд для елочки»
Губернаторская елка в Пензе
Психолог из Пензенской области - победитель Всероссийского конкурса «Святость материнства»
2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц
В Пензе открылась выставка «История страны в новогодней игрушке»
В новом году компания «Цифрал» будет принимать клиентов на новом месте
Учащиеся сердобского лицея № 2 посетили Законодательное Собрание Пензенской области
Юный житель Пензенской области на день стал росгвардейцем
Саранских водителей поздравил патрульный Дед Мороз
«СтанкоМашСтрой» будет поставлять токарные станки на Украину
500 детей станут участниками Губернаторской Елки
Не все вернулись из-за речки
Пензенская пенсионерка нарвалась на мошенников, желая получить компенсацию за покупку БАДов
Иван Белозерцев назвал знаковые события уходящего года