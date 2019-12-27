Госсовет в Кремле

Глава государства акцентировал внимание на том, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике страны. «В этом году у нас рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. По зерну по всем прогнозам снова выходим на высокий результат: порядка 121 миллиона тонн. Ежегодный урожай за 100 миллионов становится устойчивой тенденцией.

При этом глубоко убежден, что отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос - качество жизни на селе», - констатировал Президент.

В числе первоочередных задач названы повышение качества здравоохранения на селе, увеличение средней зарплаты в отрасли, эффективная реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой в мае 2019 года.

Комментируя тему, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул: «В этом году в развитие пензенского АПК вложена рекордная сумма - более 18 миллиардов рублей, и эти вложения себя оправдали. По индексу производства продукции сельского хозяйства мы вышли на 1-е место в Приволжском федеральном округе. Средняя зарплата по отрасли приблизилась к 34 тысячам рублей, это самый высокий показатель среди регионов ПФО. Пензенская область занимает лидирующие позиции в стране по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«При этом велась работа по благоустройству сельских населенных пунктов, строились новые учреждения здравоохранения, ремонтировались коммуникации. На ремонт водопроводных сетей и водонапорных башен из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей, на следующий год финансирование не будет уменьшено, более того – мы будем изыскивать дополнительные средства на эти цели».