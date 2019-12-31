Дорогие читатели!

2019-й подходит к концу, а вместе с ним – и целое десятилетие. За это время мы с вами были свидетелями многих событий – как грустных, так и счастливых. Желаем вам, чтобы в новом году в вашей жизни первых было как можно меньше, а количество вторых стремилось к бесконечности.

Пусть каждый новый день начинается только с хороших новостей!

Редакция газеты «Комсомольская правда» Пенза-Саранск»