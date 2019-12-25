Ответы уверенные, доброжелательные

Во вступительном слове Иван Белозерцев поблагодарил сотрудников печатных и электронных СМИ за активную работу по информированию населения о существующих проблемах, предпринимаемых мерах по их решению. И сразу вопросы. От «Российской газеты», телеканалов «Экспресс», 11 канал, ИА «Пенза - пресс», сетевых изданий «Пенза-Обзор», «Первый пензенский портал» 1PNZ.ru.

Ответы у губернатора уверенные, доброжелательные, лаконичные.

- Instagram, социальные сети, мне кажется - веление времени. Пообщались первый раз в «Одноклассниках», более 400 тысяч обращений. Обсуждавшиеся темы взяты на контроль. Подготовлены поручения. Через социальные сети получаешь информацию и негативного характера, принимаешь решения по исправлению ситуации. Радуешься хорошим новостям.

- В КНР из нашей области отправлена партия растительного масла. По аналогии с Шелковым путем, проложен масляный путь.

- Это знаковое событие - китайский рынок очень большой. А вообще пензенская продукция экспортируется в 79 стран.

- Можно прояснить судьбу долгостроев - «Интуриста» и цирка?

- Песня есть такая «Не сыпь мне соль на раны». Собственник «Интуриста» находится в Москве. А конкретно сейчас - за границей. До этого мы встречались с ним. В планах достраивать гостиницу. Попросил землю под строительство стоянки, кафе.

По цирку. Если бы это был наш объект, а не «Росгосцирка», давно бы достроили. Держим на контроле. Есть понимание, что в 2021 году цирк будет сдан.

- Много говорится про строительство аэропорта.

- Первое. Мы проанализировали в других регионах работу компаний, вложивших средства в строительство аэропортов: как работают, какая ценовая политика? Второе. Проект на строительство нового терминала сейчас проходит экспертизу.

- Остаются ли актуальными планы создания муниципального общественного транспорта?

- От идеи не отказались.

- Область получила бонус от федерального правительства. Какие планы по расходованию этих средств?

- 874 млн рублей направим на решение социальных задач: зарплата учителям, врачам, субсидии на достройку и ремонт садиков. 78 млн. рублей - это так называемые «окрашенные деньги», премиальный фонд. Они имеют целевое назначение, в соответствии с которым будут выплачены в качестве поощрений работникам бюджетных организаций.

- Иван Александрович, на детской прямой линии в Нижнеломовском районе на вопрос дошкольника « Как бы поступили, если бы нашли на дороге котенка?», понравился ответ: «Подобрал бы, накормил, обогрел и оставил себе»… На днях в редакцию «Комсомольской правды» в Пензе приехала с письмом послушница из женского Сканова монастыря Валентина Владимировна.

Она рассказала о проблемах деревни Казеевка в Наровчатском районе (нет магазина, медпункта, дороги не чистят), где в одном из домов в созданном от монастыря приюте она ухаживает за 50 бездомными кошками. И если с их пропитанием все в порядке, слава богу (в монастыре есть коровы, куры), то лекарства приходится покупать на свою небольшую пенсию.

- Мы общались с их матушкой по ремонту дороги к монастырю. Давайте подумаем, что можно сделать и чем помочь. А то, что пожилая послушница монастыря и смотрительница приюта приехала в «Комсомолку» - хороший знак.

- Спасибо.

Были на пресс-конференции и другие вопросы. Взаимные поздравления с наступающими праздниками, добрые пожелания.