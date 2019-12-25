2019-12-25T21:47:03+03:00
Общество

Владимир Волков: «Уходящий год был для Мордовии и успешным, и сложным»

Вчера глава республики дал интервью телеканалу «НТМ»
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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В ходе разговора Владимир Дмитриевич подвел итоги уходящего года, рассказал о планах на будущее и ответил на вопросы жителей региона. Интервью началось с вопроса, каким стал 2019-й для Мордовии.

- Год был и успешным, и довольно сложным, - отметил глава республики. - Мы достигли хороших показателей в экономике: индекс промышленного производства составил 10%. Мы вкладывали большие средства в развитие народного хозяйства, открытие новых производств и создание новых рабочих мест. Аграрии также справились со всеми задачами, которые я поставил перед ними в своем Послании. Но есть и финансовые проблемы: самая большая из них – это заработные платы. За год мы сделали все, чтобы рост заработной платы у нас был в два раза выше, чем рост инфляции. У нас растет и реальная зарплата: за последние шесть лет она увеличилась где-то на 30%, но мы по-прежнему отстаем от других регионов. И это основная наша проблема и задача на будущее.

В ходе интервью Владимиру Волкову также поступали сообщения, просьбы и вопросы от населения. Глава многодетной семьи из Саранска пожаловался главе региона, что он, каменщик по профессии, не может найти работу.

- Мы ему поможем, - пообещал Владимир Волков. - У нас активно развивается строительство, и каменщиков не хватает. Так что глава семьи без работы больше сидеть не будет.

Зашла во время разговора речь и о выполнении национальных проектов. Владимир Волков признался, что доволен тем, что удалось выполнить в этом году:

- Все, что было запланировано, удалось реализовать, несмотря на трудности: все же мы первый год выполняем национальные проекты, много было возни с проектно-сметной документацией. Конечно, цифры не такие большие, но, думаю, в следующем году будет легче. Продолжим и ремонт дорог, и строительство учреждений.

Также во время интервью были затронуты темы здравоохранения, образования и др. Разговор длился почти три часа: за это время в адрес главы республики поступили несколько десятков просьб помочь и вопросов. Все обращения будут приняты в работу.

- Мы завершаем этот год успешно только благодаря вам и вашему труду, - подчеркнул Владимир Волков, обращаясь к телезрителям. – Были сложности, но благодаря вашей помощи и вашему терпению, мы их преодолели. Спасибо вам за это! С наступающим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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