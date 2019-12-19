Иван Белозерцев ответил на вопросы пользователей социальной сети «Одноклассники»

Сегодня утром губернатор Иван Белозерцев пообщался с пользователями социальной сети «Одноклассники». Жители региона смогли задать губернатору вопросы в режиме реального времени.

Пензенец Леонид Артемьев попросил губернатора прояснить ситуацию с дольщиками:

- В конце ноября была сдана первая очередь ЖК «Райки», 28 декабря планируем отпраздновать открытие еще двух домов - ЖК «8 Марта» и ЖК «Маяковский». Дольщики ЖК «Солнечный город» начали получать компенсационные выплаты. Полностью проблема решена до конца будущего года, - ответил Иван Александрович.

Людмила Макашова (Шохина) рассказала о положении дел на Тамалинском маслозаводе: людям, которые сдают молоко, с сентября не выплачивают деньги.

- Я не знал об этой ситуации. Но мы обязательно разберемся и поможем жителям получить деньги за сданное молоко, - пообещал губернатор.

«Какие выплаты полагаются при рождении тройни»? - поступил вопрос от пользователя под ником «Марго Рита».

- На каждого ребенка по 40 тысяч рублей. Раньше это пособие было меньше в 4 раза, но я принял решение о его увеличении с 1 января 2019 года, поскольку считаю эту поддержку очень важной, - сказал глава региона.

Также был задан вопрос о реконструкции планетария.

- Его планируем восстановить. Я обещал это почетному гражданину Пензы, бывшему директору парка им. В.Г. Белинского Ивану Дмитриевичу Балалаеву, который, к сожалению, ушел из жизни. Сейчас готова проектно-сметная документация, и я надеюсь, что в 2020 году мы зайдем на площадку. Будем использовать самые современные технологии, чтобы в планетарии было интересно школьникам, молодежи, - конкретизировал губернатор.

Другие вопросы казались благоустройства территорий, ремонта дорог и функционирования транспорта, архитектурного облика областного центра, работы школ и детских садов, трудоустройства и социальной защиты. После эфира глава региона отметил, что решение порядка 90% вопросов, поступивших из «Одноклассников», относится к полномочиям муниципалитетов.

- Поручаю подготовить перечень вопросов для членов правительства, глав муниципальных образований для их отработки. В понедельник на видеоконференции с главами я задам ряд поступивших вопросов и потребую ответов, - подытожил Иван Белозерцев.