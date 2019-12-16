Иван Белозерцев поручил ужесточить контроль над проведением массовых мероприятий

Толпа подпевающих и танцующих людей, руки, размахивающие зажженными фаерами, дым - несколько десятков видео с этими кадрами на прошлой неделе активно обсуждались в пензенских сообществах в социальных сетях. Ролики были сняты во время концерта Макса Коржа, который состоялся 6 декабря в «Дизель-Арене». Происходящее на них - не часть шоу, задуманная организаторами, а акция фанатов, в ходе которой несколько человек получили ожоги.

ФОТО: Официальное сообщество Макса Коржа в социальной сети "Вконтакте"

Сегодня во время планерки в областном правительстве глава региона Иван Белозерцев затронул эту тему:

- В здании, где находились не менее пяти тысяч человек, полыхал открытый огонь, - подчеркнул губернатор. - МЧС и прокуратура проводят проверку. Я хочу знать, почему в нашем подведомственном учреждении такое происшествие стало возможным?

Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский отметил, что часть публики, пришедшей на концерт, приехала из другого региона. Среди зрителей были агрессивно настроенные футбольные фанаты. Кто-то сумел пронести фаеры.

ФОТО: Официальное сообщество Макса Коржа в социальной сети "Вконтакте"

- Какие сделаны выводы? Не надо на этом зарабатывать! Такие деньги нам не нужны! Проведение всех мероприятий должны согласовываться с руководителем аппарата правительства, он будет нести ответственность, - поручил Иван Белозерцев. - Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации. А если бы что-то произошло, если бы погибли люди?! Есть ответственные, есть виновные - кто данную ситуацию допустил. И они должны понести наказание.

На проведение служебного расследования губернатор выделил три дня.