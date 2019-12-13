«Комсомолка» рекомендует

2019-12-13T14:37:33+03:00
Общество

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Телеинтервью Ивана Белозерцева «России 24»
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По жизни довелось смотреть и читать много интервью. Не зависимо от темы, ранга собеседника, обращаешь внимание в первую очередь не на красивую речь и блестки ораторского искусства.

Всегда располагают простота и неказенный стиль. И главное, конечно, суть диалога. Знание предмета, темы. Вовсе не из короткой справки помощника.

Это и подкупает в развернутом телеинтервью Ивана Белозерцева телеканалу «Россия 24».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Интервью на телеканале Россия 1 (Пенза, 11 декабря 2019 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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