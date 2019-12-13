«Комсомолка» рекомендует

По жизни довелось смотреть и читать много интервью. Не зависимо от темы, ранга собеседника, обращаешь внимание в первую очередь не на красивую речь и блестки ораторского искусства.

Всегда располагают простота и неказенный стиль. И главное, конечно, суть диалога. Знание предмета, темы. Вовсе не из короткой справки помощника.

Это и подкупает в развернутом телеинтервью Ивана Белозерцева телеканалу «Россия 24».