«Комсомолка» рекомендует

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Телеинтервью Ивана Белозерцева «России 24»
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По жизни довелось смотреть и читать много интервью. Не зависимо от темы, ранга собеседника, обращаешь внимание в первую очередь не на красивую речь и блестки ораторского искусства.
Всегда располагают простота и неказенный стиль. И главное, конечно, суть диалога. Знание предмета, темы. Вовсе не из короткой справки помощника.
Это и подкупает в развернутом телеинтервью Ивана Белозерцева телеканалу «Россия 24».
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Интервью на телеканале Россия 1 (Пенза, 11 декабря 2019 года).
ИСТОЧНИК KP.RU