Победитель сезона региональной лиги Клуба Веселых и Находчивых «Сура» определился в четверг, 12 декабря.

Приветствуя участников и болельщиков, губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что движение КВН помогает развивать положительный имидж Сурского края:

«Играя и побеждая в различных соревнованиях, вы продвигаете наш регион, делаете его более узнаваемым. Это важно для развития всей Пензенской области. Наш страна будет сильной именно тогда, когда ее будущее будет определять активная и целеустремленная молодежь», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В финальном состязании за звание лучших боролись 6 команд – победительниц отборочных туров: «Шарашкина контора 7бит» (ПГУ), «Сборная ПГАУ», «Большая сборная Ундервуд» (ПГУАС), «Сборная Мира» (IT-колледж), «Любимый город» (ПГУ) и «M-Collabaration». В качестве гостей свое творчество продемонстрировали команда Всероссийского общества инвалидов» «Сурские матрешки» и победитель Юниор лиги - команда учащихся школы №12 г. Пензы «Оливье».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Приз за лучшую шутку жюри присудило «Большой сборной Ундервуд». Лучшим актером признан Максим Назаров, представитель «Любимого города», а лучшей актрисой - Полина Сазонова из «Сборной мира».

По итогам трех конкурсов бронзовую награду забрала команда «Любимый город», серебро - «Шарашкина контора «7 бит». Победителем сезона 2019 года стала команда «Большая сборная Ундервуд».

Ей вручен диплом, памятная медаль и сертификат на 150 тыс. рублей, который дает право отстаивать честь Пензенской области на международном фестивале «КиВиН» в Сочи.