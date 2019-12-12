Как уберечь себя от гриппа перед Новым годом?

С наступлением холодов как никогда актуальны вопросы профилактики всевозможных заболеваний. А уж сейчас, в преддверии праздников, совсем не хочется проводить время в постели с носовыми платками и горчичниками.

Самым надежным способом уберечь себя от вируса гриппа на сегодняшний день по-прежнему остается вакцинация. Впрочем, прививку надо делать заранее – лучше всего, в сентябре-октябре, чтобы дать защитным антителам сформироваться и начать работу.

- Чтобы не заболеть в канун Нового года, надо, в первую очередь, тепло одеваться, по погоде, так как легко одетый человек, длительно находясь на холоде, переохлаждается и становится уязвимым для вирусов, - отмечает Татьяна Викторовна. - Особенно надо беречь ноги, всегда должна быть теплая и сухая обувь. Беречь от холода поясницу, носить головной убор. В то же время не стоит слишком кутаться.

Не стоит забывать и про правила гигиены: чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртовыми салфетками или антисептическим гелем после прикосновения к потенциально загрязненным поверхностям: ручкам дверей, поручням в общественном транспорте, общим телефонным аппаратам.

Не забывайте полноценно питаться: есть капусту свежую и квашеную, которая богата витамином С, цитрусовые, гранаты и киви; морковь и тыкву, в которых много бета-каротина (провитамина А), каши из цельнозерновых круп, которые богаты клетчаткой, регулирующей работу желудочно-кишечного тракта и очищающей организм от ненужных веществ. Лук, чеснок, имбирь и лимон укрепляют иммунитет. Полезно пить чай с калиной, с черной смородиной, шиповником, малиной, облепихой.

Ведите активный образ жизни, чаще бывайте на свежем воздухе. Высыпайтесь и избегайте переутомления. Не курите и не употребляйте алкоголь, они мешают организму бороться с вирусами.

Если в вашей семье кто-то заболел гриппом, вы можете защитить себя с помощью специальных медицинских масок, менять которые следует каждые три-четыре часа.

- При появлении первых симптомов заболевания: повышения температуры тела, появления головной боли, общего недомогания, кашля, необходимо оставаться дома, вызвать врача и немедленно начинать назначенное им лечение. Это позволит избежать возникновения осложнений. Ведение здорового образа жизни и выполнение наших рекомендаций помогут Вам в полном здравии и в отличном настроении встретить Новый год, - пожелала всем пензенцам Татьяна Викторовна.