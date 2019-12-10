От фабрики до холдинга и только вперед

За полтора с небольшим века организация прошла путь от мануфактурной фабрики до высокотехнологичного динамично развивающегося предприятия с широким ассортиментом продукции. О том, что было в прошлом и чем живет «Маяк» сегодня, читайте в нашем материале.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

1849 год. Купец второй Гильдии Петр Васильевич Сергеев решает открыть в Пензе писчебумажную фабрику. К строительству завода приступают весной, и уже в июне 1850 года предприятие выпускает первую партию продукции. Почтовая и писчая бумага нового завода используется по всей губернии.

Спустя больше полвека, в 1922 году предприятие получает другое название: на смену «Сурской писчебумажной фабрике» приходит «Маяк революции». Новое имя предлагают сами работники, и решение утверждается на общем собрании.

В 80-х фабрика едва не оказывается на грани закрытия из-за серьезной конкуренции. В 1987 году генеральным директором предприятия становится Василий Алексеевич Вдонин. С его назначением «Маяк революции» получает второе рождение: руководитель решает расширить ассортимент продукции и включить в него товары народного потребления - тетради и обои. Стратегия оказывается выигрышной. Запуск в 1988 году единственного в СНГ производства декоративной бумаги, освоение способов изготовления бумаги-основы для мебельной промышленности, ввод в эксплуатацию сразу нескольких обоепечатных машин позволили обойти конкурентов. В 1992 году бумажная фабрика «Маяк Революции» была преобразована в Открытое Акционерное Общество «Маяк»

Новой эрой в развитии фабрики стало создание в 2006 году совместного российско-германского предприятия ООО «Маяк-Техноцелл». Договор о сотрудничестве был подписан между ОАО «Маяк» и фирмой «Technocell Dekor Gmbh». Совместное с европейским предприятием производство позволило вывести продукцию на новый, более качественный уровень.

- Мы работаем совместно уже больше десяти лет, - отмечает Вице-президент компании Шоллер Техноцелл (Германия) Хартмут Шульц. - Изначально планировалось создать совместное производство бумаги. Начинали работу на одной старой машине. В планах было строительство трех новых бумагоделательных машин, три очереди реализации этого проекта. Когда дело пошло, стало ясно, что нужно новое оборудование, на уровне ведущих европейских технологий и стандартов, чтобы производить качественную бумагу. В марте 2009 года была запущена первая очередь, мощностью 30 тыс. тонн бумаги-основы для мебели и пластиков. В сентябре прошлого года состоялся пуск второй очереди мощностью 40 тысяч тонн бумаги в год бумаги-основы для мебели, пластика, напольных покрытий и основы флизелиновых обоев. Данная продукция производилась только на лучших предприятиях Западной Европы, поэтому упускать такой шанс нельзя было. Такое стремительное развитие - это во многом заслуга Василия Алексеевича Вдонина, поскольку именно он настаивал на постоянном развитии и расширении линейки продукции, созданию новых высококвалифицированных рабочих мест. Само собой, было непросто сначала, но сейчас мы гордимся тем, что не испугались тогда трудностей. Реализация третьей очереди будет зависеть от развития российского рынка, и благоприятных условий для инвестирования.

НАШИ ДНИ

Сейчас ОАО «Маяк» (головное предприятие холдинга) возглавляет Владимир Вдонин - сын человека, сумевшего распознать потенциал фабрики и развивший его. Подчиненные отмечают, что, несмотря на свой молодой возраст, Владимир Васильевич уже нашел свой стиль управления предприятием, который во многом схож со стилем его отца. Сам Василий Алексеевич тоже не отошел от дел и возглавляет совет директоров холдинга.

Рабочий день генерального директора ОАО «Маяк» начинается рано - в шесть-половине седьмого утра. В то время, пока некоторые из нас все еще нежатся в кроватях, Владимир Вдонин уже обходит производственные помещения, проверяет готовность оборудования, общается с подчиненными - а их он, к слову, знает всех в лицо.

Владимир Вдонин начинает свой рабочий день с обхода производственных помещений. Фото: Пресс-служба компании

Сейчас на производстве холдинга трудятся почти полторы тысячи человек. Значительная часть коллектива - молодые специалисты, не так давно окончившие вузы, поэтому средний возраст работника предприятия - чуть больше тридцати лет. Большая часть коллектива (70%) имеют высшее образование. Средний уровень заработной платы превышает сорок тысяч рублей.

Помимо отличных условий работы, руководство предприятия обеспечивает для своих сотрудников и досуг: на территории холдинга находится ФОК, где работники могут заниматься после работы спортом. А чтобы учреждение не простаивало во время рабочего дня, с утра его двери открыты для детей жителей района - и посещение для них абсолютно бесплатно. Также сотрудники «Маяка» участвуют в соревнованиях и турнирах, которые руководство холдинга организовывает перед праздниками.

Напрашиваемся на экскурсию по производству. Сразу бросается в глаза порядок в помещениях. Вокруг идеальная, если даже не сказать «стерильная», чистота. Все блестит и сияет, не видно не пылинки, все необходимое находится непосредственно под рукой. Сотрудники в аккуратной рабочей форме на местах контролируют процесс производства. И над всем этим, словно стук огромного механического сердца, раздается ритмичный гул огромных машин. Красота.

Принцип держать все в чистоте и порядке заложил еще Василий Вдонин, который не раз говорил, что сотрудник в грязной рваной робе не может качественно выполнять свою работу. Учитывая успехи компании, нельзя не согласиться с этим.

Оборудование, на котором «Маяк» производит свою продукцию, постоянно обновляется. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

А похвастать «Маяку» есть чем: продукция холдинга известна не только в родной Пензе, но и по всей России и даже за рубежом. Компания постоянно участвует в международных выставках, где получает высокие отзывы и награды. Значительно возросли и увеличиваются ежегодно объемы производства: в прошлом году холдинг изготовил продукции на 11 с половиной миллиардов рублей. В этом году предприятие планирует выйти на цифру в 14-15 миллиардов. Компания является добросовестным налогоплательщиком: за прошлый год более одного миллиарда 200 миллионов налогов было отчислено в региональный и федеральный бюджеты.

- Наша главная цель - это полное импортозамещение, - рассказывает Владимир Вдонин. - Сейчас в холдинге, помимо головного, еще десять дочерних предприятий. Продукция одного из них используется в производстве другого: на бумаге, изготовленной в одном цехе, буквально в соседнем печатают обои.

Предприятие постоянно обновляет техническую базу, запуская все более совершенные машины и расширяя производство. Это сказывается на объемах производства: в советское время фабрика, имея в распоряжении семь машин, выдавала 50 тысяч тонн бумаги ежегодно. Сейчас, работая на пяти машинах, предприятие выпускает 120 тысяч тонн и это не предел. План на 2020 год порядка 180 тысяч тонн. Кроме этого значительно выросло производство обоев с четырех миллионов кусков в 2010 году до 12,5 миллионов в 2019 году, и сейчас заканчивается монтаж еще одной уникальной и современной линии по производству обоев дополнительной мощностью четыре миллиона кусков. Ежегодно увеличивается производство тетрадей школьных и общих.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на трудный путь, «Маяк» - это не просто надежное высокотехнологичное предприятие, которое, подобно сооружению, давшему ему название, готово выстоять против бушующего океана страстей и интриг, идя по четкой, давно заложенной программе развития. Это, в первую очередь, любимая работа для сотен пензенцев и дело, в которое было вложено немало сил и средств и которое могут разрушить различные внешние факторы.

И этого допустить никак нельзя.