2019-12-09T15:21:15+03:00
Общество

Где купить живую елку в Саранске?

До главного зимнего праздника остается всего несколько недель, и потому, если вы не начали еще подготавливаться к нему, то самое время приступить к этому
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей ФОКИН
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А чтобы торжество прошло по всем традициям, нужно уже сейчас разведать, где можно купить новогоднюю елку в Саранске.

Елочные базары в столице Мордовии официально начнут работу позже, чем в Пензе - 20 декабря. Как сообщает начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова, всего в городе предусмотрена 81 торговое место для нестанционарных торговых объектов. По состоянию на 6 декабря подано 43 заявки на размещение елочных базаров, заключено 32 договора с индивидуальными предпринимателями.

- Самыми популярными елочными базарами в Саранске являются торговые места на территории, прилегающей к ТК «Заречный» по улице Косарева, рядом с ТЦ «Ботевград», на площадке ярмарки выходного дня Пролетарского района по ул. Веселовского, в районе магазина «Чайка» на проспекте 50 лет Октября и в районе ТК «Данко» по ул. Миронова, - отметила руководитель Управления.

Стоимость деревьев будет начинаться от 250 рублей за метр. Мэр города Петр Тултаев попросил предпринимателей подходить к вопросам продажи деревьев с умом:

- Каждый год после проведения елочных базаров остается очень много елей и сосен. Они остаются брошенными на этих же площадках. Во-первых, муниципальным предприятиям после 31 декабря приходится приводить эти территории в порядок. Во-вторых, это кощунственно по отношению к деревьям. Их срубают в очень больших количествах, - отметил глава ведомства.

Людмила Данилова заверила, что согласно новым требованиям, выдвигаемым к нестационарным торговым объектам, заботы об уборке места продажи теперь возлагаются на плечи владельцев точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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