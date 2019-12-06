АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 05.02.2020 с 14.00 (мск) на 13.12.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание дополнительного офиса №4291/049 Нижнеломовского отделения №4291 Сбербанка России, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 371,9 кв.м, инв. № 56:206:002:000022490, лит. А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, с кадастровым номером 58:28:0250255:398;

Объект 2: Гараж на две автомашины общей площадью 58,3 кв м., расположенный по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77 (Пензенская область, Беднодемьяновский район, г. Беднодемьяновск, ул. Пролетарская, дом 77), с кадастровым номером 58:02:0240114:48;

Объект 3: Земельный участок для общественно-деловых целей площадью 710 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, 77, кадастровый номер 58:02:0240114:3

Начальная цена Лота №1 – 760 915 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 661 830 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 65 085 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 34 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 500 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 434 891 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 42 767 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 22 342 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 26 091 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 52 183 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 16,8 кв.м (ком.№29) на 2 этаже, договор №53/3/2017 от 04.10.2017г., заключенный с Шашковой Е.А., арендная плата 5 979,66 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.11.2017г. до 01.10.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка обратной аренды составляет 127 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Дата и время проведения торгов: 13 декабря 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 11 декабря 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 11 декабря 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 12 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 13 декабря 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 13 декабря 2019 г. по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

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