Несколько тысяч пензенских детей получат бесплатные новогодние подарки

Организацией работы занимается Социальное управление города. По словам начальника ведомства Ирины Федониной, всего планируется вручить свыше 11 тысяч сладких подарков. Их получат дети из малообеспеченных семей, находящиеся в социально опасном положении, дети без попечения родителей, дети-инвалиды.

- Из них 5700 будут предоставлены по линии Министерства труда и социального развития региона, еще четыре с половиной тысячи подарков приобретем за счет городского бюджета, 1100 подарят предприниматели, которые оказывают подобную помощь уже не первый год, - сообщила она.

Вручать подарки будут после 17 декабря как в ходе новогодних елок в центрах социальной помощи, так и на дому. Всего Социальное управление города планирует провести 22 новогодних мероприятия.

- Наша задача - чтобы ни один ребенок не остался без подарка, а Новый год принес только положительные эмоции и действительно стал праздником, - отметил мэр города Андрей Лузгин.

Глава администрации остановился на занятости детей и подростков в период зимних каникул. С целью контроля за ситуацией в семьях социальные работники будут осуществлять патронаж и межведомственные рейды. Планируется посетить более 200 семей, дети в которых находятся в социально опасном положении, а родители злоупотребляют алкоголем. Аналогичную работу с семьями ежегодно проводят специалисты образовательных учреждений.

Для организации досуга детей и их родителей в школах города запланирован комплекс мероприятий. Так, с 23 декабря в образовательных учреждениях начинаются елки, 27-го пройдут новогодние балы для старших классов.

- С 3 января в школах проводим большие спортивные мероприятия - дни волейбола, баскетбола, настольного тенниса, аэробики. Спортивные залы учебных заведений будут открыты для детей, их родителей и всех жителей микрорайонов, - сообщил начальник Управления образования города Юрий Голодяев.

Помимо того, школьники планируют посещать музеи, театры, выставки, участвовать в экологических акциях и трудовых десантах.

- Все дети, которые стоят у нас на контроле, в мероприятиях будут задействованы. Но стоит помнить, что школа родителей не заменит, - резюмировал Юрий Александрович.