Реальные дела, реальные поступки

Так получилось, что в ходе подготовки очередного материала гость нашей рубрики стал участником довольно неприятной истории, что вызвало в минувшие выходные волну негативных публикаций о нем в ряде местных и федеральных СМИ. И нет, мы ни в коей мере не собираемся оправдывать проступок народного избранника, а всего лишь хотим напомнить нашим читателям (да и некоторым коллегам) о том, чем еще, помимо случившегося, известен в нашем регионе депутат Законодательного Собрания Владимир Вдонин.

Этой весной мы уже писали о том, как депутат помогает своему 13-му избирательному округу, заострив внимание, по большей мере, на итогах 2018 года. Среди особенно значимых дел - переиздание книги поэтов из Вадинского района, выделение средств на поездку школьников села Потодеево на фестиваль в Сочи, закупка оборудования для учреждений спорта и культуры, благоустройство дворов и детских площадок.

В этот раз мы будем вести речь о том, что удалось сделать за 11 месяцев года уходящего. В ходе ежемесячных приемов Владимиру Васильевичу на данный момент поступили 256 обращений, в 223 случаях удалось помочь. Проблемы все те же: ремонт, материальная помощь учреждениям, поддержка нуждающихся. Остановимся подробнее на наиболее значимых событиях.

Семья из Наровчата пришли к депутату с личной просьбой: их двухлетний сын с рождения имеет проблемы со слухом и нуждается в постоянном врачебном присмотре и дорогостоящем лечении, которое, увы, оказалось не по карману его родителям. Народный избранник оказал материальную помощь семье.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в этом году: не так давно к Владимиру Васильевичу обратилась жительница Пензы, сыну которой требовалось длительное лечение из-за осложнений после прививки. Парламентарий не остался равнодушным к проблеме семьи и оказал необходимую поддержку, пожелав сил и терпения родителям, а ребенку - скорейшего выздоровления.

Также Владимир Вдонин не раз оказывал помощь и культурным учреждениям, находящимся в его округе: при поддержке депутата музей Куприна получил новое музыкальное оборудование, а Библиотечно-культурный центр Вадинского района - детские книги.

Народный избранник помог найти средства и на ремонт детского сада, крыши многоквартирного дома и крыльца больницы в Наровчате. Местная школа при поддержке Владимира Васильевича получила оборудование для приготовления пищи.

Жители округа не раз присылали в Законодательное собрание письма с благодарностями и теплыми словами в адрес депутата: и за помощь в организации соревнований и закупку оборудования, и за ремонт дорог, и канцелярские наборы для детей из малообеспеченных семей, и за игровые площадки. Директор одного из учреждений Спасска в своем обращении отметила, что такого отзывчивого и готового помочь депутата у них еще не было. То же самое могут сказать и детишки, получающие ежегодно новогодние подарки - бесспорно, Владимир Вдонин для них является своего рода Дедом Морозом, возвращающим веру в чудо. И эти все слова дорогого стоят.

В завершение так хочется спросить всех любителей посмаковать нелицеприятные подробности чужих оплошностей, всех, готовых метнуть камень и осудить ближнего - а способен ли один поступок перечеркнуть все сделанное ранее человеком? Способна ли одна ошибка в корне изменить отношение к нему? Отнюдь, особенно, если человек действительно имеет репутацию отзывчивого и желающего помочь.

Не судите, да не судимы будете.