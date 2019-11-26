Роман Чернов: «Советчиков у нового мэра, думаю, достаточно»

Так бывает. Стоит войти в дом, как по убранству, мебели, предметам вокруг сразу погружаешься в ауру его обитателей. С разрешения протоиерея Николая Грошева мы в воскресной школе при храме святых мучеников Адриана и Натальи. Очень светлые и уютные классы, столовая. Аккуратно расставленные рядами сандалии самых маленьких воспитанников невольно вызывают улыбки.

После воскресной школы вместе с Романом Черновым идем вслед за пригласившим нас посмотреть храм Романом Семеновым, по сути, и построившим его. Красивое бревенчатое строение на самой окраине Пензы, совсем небольшое на фоне многоэтажных башен, удивительно преобразило округу, наполнило ее, еще не отшлифованную и не обустроенную, смыслом: люди пришли сюда и им нравится здесь жить.

И БЫЛ ПРОСТО ШОК

- Это был самый первый участок, который после назначения меня мэром, мы подготовили для реализации застройщикам на коммерческих условиях, - Роман Чернов тоже впечатлен очертаниями кварталов будущего микрорайона. - Но до этого был просто шок.

- У мэра и офицера-пограничника шок?

- Бывает и такое. В стадии банкротства предприятия «Теплоснабжение», «Пензадормост», «Зеленое хозяйство». Перебои в поставках тепла, воды. Не уплачены налоги, 30 % неисполненных обязательств. В ручном режиме каждый день распределяли скромные оборотные средства. А параллельно надо было верстать бюджет, подбирать людей, чтобы выбраться из кризиса, думать о стратегии. Вместе с Иваном Александровичем Белозерцевым, он был в ту пору председателем городской думы, подбирали людей. Причем главными критериями были профессионализм и неравнодушие к родному городу.

- То есть, у тебя не было трех конвертов от предшественника с советами сначала валить все на него, потом много обещать и на завершающей стадии готовить свои послания преемнику?

- Хороший рецепт. Только долго на нем не протянешь, а то и побить могут, народ у нас конкретный.

- Выходит, этого не стоит делать недавно избранному мэру Пензы Андрею Лузгину. А вообще, проработав главой администрации города 10 лет, можешь дать совет дебютанту?

- Заместитель губернатора, да еще и курировавший экономику, инвестиционные проекты - это не дебютант. Вряд ли ему надо подсказывать из чего формируется доходная часть бюджета города. Это налоги и реализация, аренда земли.

Чтобы стоимость новых участков земли была достойной, требовалось проложить к ним коммуникации. Так созрело решение о строительстве НСК-4 - это 19 километров коммуникаций. Цифру инвестиций забыть трудно - 548 млн. рублей. Но это дало возможность начать массовую жилую застройку Арбеково. В том числе и Арбековскую заставу, где мы сейчас находимся.

Новые коммуникации сделали привлекательными земли в районе ГПЗ-24, в ближнем Арбеково. Это район, где сейчас расположен «Коллаж». Выработанная стратегия дала результат. Когда только пришел на должность мэра, доходная часть у нас была около 2 млрд. рублей. А в 2007-2008 годах довели эту цифру до 4,5 млрд. рублей.

В тот год в бюджет области мы отдали 232 миллиона рублей. На строительство ФОКов, ремонт спортивных залов 65 миллионов. После долгого перерыва смогли сделать капитальный ремонт в детских садах и школах. Во многих школах забирали одно крыло, проводили небольшую перепланировку и открывали от 2 до 4 групп детских садов. За три года очереди в детские сады были ликвидированы.

А советчиков у нового мэра, думаю, достаточно. Да, нужно быть харизматичным, а не серой мышью. Смелость, коммуникабельность, интеллект.

НАДЕЖНАЯ СВЯЗКА

- Роман Борисович, работа мэром, зампредом правительства области при губернаторе с имиджем достаточно жесткого менеджера, наверное, шла по принципу год - за два?

- Да, Василий Кузьмич периодически бывал резок на суждения, решения. Но сказать хочу о хорошей школе, которую, порой и с синяками, мы прошли. И не важно, мэр ты или губернатор, по большому счету, должности - не для разрезания ленточек и раздачи автографов. Изо дня в день: выезды на строящиеся объекты, встречи с людьми,- не просто поговорить «за жизнь». Что-то разъяснить, помочь решить проблему.

- В канун 2020 года, выборного для губернатора области, заметно растет число явных и подпольных аналитиков, просвещенных критиков - специалистов широкого диапазона.

- Мне нравилась связка, которая сложилась в работе с городской думой, с Иваном Белозерцевым. О результатах можно ничего не говорить. Достаточно сесть за руль автомобиля и проехать по дорогам, которые построили в ту пору. Выезд на федеральную трассу М5, объездные дороги с выходом на улицу Окружную. На строительство магистрали вдоль набережной Суры по улице Урицкого вместе мы выезжали раз сто.

Из-за близости к дороге жилых домов, нельзя было забивать сваи обычным способом. Нашли выход. Технология вдавливания свай в грунт была более затратной, но позволяла решить задачу. Сегодня магистраль работает. Существенно разгружает улицу Кирова после закрытия на ремонт Бакунинского моста.

А у каждого критикующего теоретически такое право есть. На практике люди привыкли прислушиваться к тем, кто по жизни сам чего-то добился в ней. А в критические моменты без приглашения прессы может взять на себя ответственность. В момент, когда накал страстей зашкаливает, может пойти в гудящую толпу и разговаривать с ней.

Самому не раз приходилось испытывать подобное. И во время службы на границе, и уже работая в правительстве в Пензе. Скажу откровенно, доверия у меня к таким некабинетным людям гораздо больше.

ЧЕХОВ? НЕ, НЕ СЛЫШАЛИ

Надо всем нам немного задуматься: почему в эту предзимнюю пору, как грибы после дождя растут всевозможные сайты, критикующие все и вся. Сайты с самыми «крутыми экспертами» в диапазоне от гинекологии до авиапрома?

Вопрос «кому это нужно?» - риторический. Явно не тому, кто хочет что-то изменить в жизни людей в области. Их вовсе не волнует, что многолетний упор на возврат в регионе в оборот сельскохозяйственных угодий десятками тысяч гектаров сегодня уже приносит свои плоды. Здесь мы лучшие в федеральном округе. Как и лидируем по инвестициям в основной капитал, иными словами в укрепление экономики, развитие социальной сферы. А, значит, в улучшение жизни рядовых граждан.

На одном из таких, «по-петушиному» атакующих, электронных СМИ переполох поднят из-за строительства предприятия по сортировке мусора. Когда очевидно, что со строительством предприятий по сортировке и переработке опоздали на десятки лет.

Трагедия с провалом грунта и гибелью людей. Обложившись кучей ссылок на другие издания, сидит дядька и смакует детали трагедии. До выводов следователей. До понимания, где находится реальный собственник объекта. Без малейшей заботы о том, что его художественное смакование читают и родственники погибших. Просто центр вселенной в лице одного человека.

Вспоминается рассказанная старыми журналистами история. Как они взяли малоизвестные ранние рассказы Чехова, Бунина, Толстого, кажется, и под видом собственных работ разнесли по редакциям газет и журналов. Большинство рассказов было забраковано и нещадно поправлено.

Как, ответил на твой вопрос?

- В общем, да.

- Согласен с теми, кто штамповки-сайты, всевозможные каналы, величает просто помойками.

...В тот день в храме святых мучеников Адриана и Натальи мы зажгли свечи. В память. И за здравие.

Такая вот случилась поездка в дальнее Арбеково. И неожиданное интервью с Романом Черновым.