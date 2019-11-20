Мороз быстро сбивает охотничий азарт. С плеча перебрасываю через голову ремень «Браунинга» и освобождаю подмерзшие руки. Вдруг застываю изумленно. На взгорке метрах в ста, амбразурой на запад смотрит присыпанная снегом округлая башня ДОТа.

Реальная огневая точка из 41-го освежает память – мы на подступах к Москве, со стороны Волоколамска. Старожилы расскажут, что, по воспоминаниям фронтовиков, много здесь полегло наших.

В полях Подмосковья вступила в свой первый бой сформированная в Пензенской области 354-я дивизия. Уже на разгрузке в Сходне попали под сильный артобстрел. А на рассвете 8 декабря часть освободила деревню Матушкино.

- Из Пензенской области ушло на фронт более 300 тысяч человек и более 200 тысяч не вернулись назад, - цифры, названные губернатором Иваном Белозерцевым, ошеломляют. - Их имена, подвиги около 250 пензенцев, ставших Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы, надо помнить. Совсем немного остается до 75 -летия Победы. Этой дате мы решили посвятить в области военно-спортивные игры. И назвали их «Сурский рубеж». Это линия обороны, которая проходила через правые берега рек Сура, Уза, Няньга и Чардым. В 41-ом линию строили на случай критического развития событий под Москвой.

- В соревнованиях на «Сурском рубеже» были серьезные испытания. Строевая подготовка, километровый разведрейд, проведение кибератаки, комплекс силовых упражнений, сборка-разборка автомата. Сильнейшего выявляли в игре на лазерном поле боя.

За победу боролись около 300 школьников. Победили кадеты из школы № 70. Второе и третье места - у ребят из Кузнецкого и Бессоновского районов. Награда - сертификаты на 500, 300 и 250 тысяч рублей.

- На «Рубеже» понимаешь, чем парни и девушки отличаются от взрослых…Да, ничем. Если ни на минуту не забываешь на соревнованиях, что за тобой стоят родной город, школа. И их никак нельзя подвести. Как и свой взвод, - говорит Алена Булаева, капитан команды победительницы.

- Довелось побывать во многих городах, где знакомился с кадетским движением. И знаете, у нас оно лучшее, - с гордостью говорит директор школы № 70 Пензы Евгений Выборнов. - Все зависит от руководства региона. Если душа болит за военно-патриотическое воспитание, будет и результат. Иван Белозерцев приехал на подведение итогов игры «Сурский рубеж». Слова сказал, от души. Надеть форму легко, а вложить в головы, кем они будут, совсем непросто. Научить ребят мыслить. Помочь раскрыть душу. Растить их физически закаленными. Должна быть прямая заинтересованность.

И она есть. В области завершился первый этап регионального проекта Министерства образования «А мы из Пензы. Наследники победителей». Ребята вели поисково-исследовательскую работу, собирали информацию о родственниках и земляках, внесших свой вклад в Победу.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Общаясь с детьми, педагогами, руководством региона, приходили к общему мнению, что очень важную тему патриотического воспитания рано резюмировать троекратным бравурным «Ура!». Как минимум, часть молодежи относится к ней сдержанно. И особенно там, где понятие хорошо жить, нередко дополняет непременное условие - за счет обмана других.

- Исторически сложившаяся смена вектора развития, конечно, привела к расслоению социальному и имущественному, - Иван Белозерцев не уходит от не простого вопроса. – есть проблемы, и их надо решать. Поднимать уровень жизни. Хорошее образование должно быть доступным каждому. Нужны квалифицированные рабочие места, с достойным уровнем оплаты труда. По большому счету и за это тоже воевали наши предки.

Конечно, это надо помнить. Помнить и возвращать имена солдат самой кровопролитной войны. Во всех районах Пензенской области сегодня действуют молодежные поисковые отряды. Один из них «Поиск-вездеход», руководитель Лариса Казакова, на VI слете таких отрядов в Кирове был признан лучшим в Приволжском Федеральном округе.