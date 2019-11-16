Первый дом уникального поселка в Пензенской области готов к новоселью

По информации пресс-службы Правительства области, глава региона положительно оценил проделанную работу и подчеркнул высокий уровень комфортности возведенных домов:

«Все продумано и обустроено с учетом ограниченных физических возможностей будущих жителей, есть специальные приспособления, механизмы, чтобы инвалиды чувствовали себя комфортно», - отметил Иван Белозерцев.

Как пояснила директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал-Луи», реализующей проект, Мария Львова-Белова, возведение первого из двенадцати запланированных строений коттеджного поселка полностью завершено. Жителями первых двух домов станут 30 человек из 9 регионов России. Квартиры для них уже укомплектованы всем необходимым, в том числе завершено обустройство кухонь и санитарных комнат.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В ходе посещения поселка глава региона обратил особое внимание на благоустройство прилегающей территории и подъездных путей.

«Нужно отсыпать землей участки, расположенные рядом с домами, а также завершить асфальтирование подъездных дорог, чтобы обеспечить максимальную транспортную доступность к поселку», - распорядился глава субъекта РФ.

Кроме того, он предложил установить на въезде в арт-поместье макет- карту с указанием на ней всех объектов поселка.

«К нам за опытом будут приезжать представители соседних регионов, и мы сможем наглядно, на схеме показывать, как размещены объекты на территории и какую функцию они выполняют», - пояснил Иван Белозерцев.

Уникальный проект «Новые берега» реализуется в селе Богословка.

Всего мини-городок будет состоять из 12 домов. Квартиры в них спроектированы специально для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусматривается групповое, семейное и индивидуальное заселение. Первых жителей поселок примет уже в конце ноября 2019 года.