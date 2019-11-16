2019-11-16T15:08:06+03:00
Общество

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил тружеников села

В пятницу, 15 ноября, в Саранске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия.
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«Основой, фундаментом, силой нашей республики всегда было и будет село, его честные труженики», - обратился к участникам праздника Владимир Волков. По итогам 10 месяцев объемы сельскохозяйственного производства в Мордовии выросли почти на 8%. Валовой сбор зерна в этом году составит 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности почти 31 центнер с гектара (это самая высокая урожайность в ПФО)!

«Успешным этот год стал для свекловодов республики, они приблизились к своим лучшим показателям. Достигнут миллионный рубеж по сбору сахарной свёклы при урожайности 461 центнер с гектара (это также лучший результат в Приволжском федеральном округе)! – подчеркнул Владимир Волков. - Масштабность результатов можно понять на конкретном примере. Валовой сбор свеклы только в двух районах, Ичалковском и Атяшевском, составил около 500 тысяч тонн. Это в 3 раза больше, чем собирала вся Мордовия в советское время!»

Стабильный рост демонстрирует отрасль животноводства. По итогам года производство мяса должно составить 330 тысяч тонн. Основной прирост будет обеспечен за счет проектов в свиноводстве. Компания «Талина» запустила два комплекса на 100 тысяч свиней каждый».

Хорошие темпы роста у сельхозпредприятий республики по производству молока. По динамике Мордовия в числе 15 лучших регионов России.

«Очередным подтверждением конкурентоспособности наших производителей стала выставка «Золотая осень». Мордовия одиннадцатый раз подряд получила главную награду – Гран-при выставки. Наши участники завоевали 29 медалей, из которых 23 золотых! – отметил Владимир Дмитриевич.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, активно развивается экспорт сельхозпродукции. Сегодня мордовские продукты поставляются в 24 страны мира.

«Достичь большинства результатов нам удалось благодаря государственной поддержке села. Действующий механизм льготного кредитования позволил нашим аграриям привлечь в этом году 12 млрд. рублей кредитных средств. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил почти 3,3 млрд. рублей, - рассказал Владимир Волков. - Мы всегда стараемся помочь селянам необходимыми удобрениями и техникой. Только в этом году приобретено 60 новых тракторов, 43 комбайна, а также свыше 350 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 1 млрд. рублей.

Владимир Волков поблагодарил работников агропромышленного комплекса за трудолюбие, любовь к родной земле, стойкость и терпение, за верность своему призванию и пожелал им новых трудовых рекордов и свершений на благо России и Мордовии.

На торжественном праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности большая группа работников АПК была отмечена государственными и отраслевыми наградами.

Работников агропромышленного комплекса также поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сушков, первый заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров, депутат Государственной Думы РФ Виктор Кидяев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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