Автоплатеж по оплате услуг ЖКХ: зачем он нужен и что важно знать

Платить на автомате

Оплата коммунальных услуг - ежемесячная рутинная обязанность. Пропустишь заветную дату - и очередная квитанция пугает возросшим размером платежа (с учетом долга). Вовремя не погасишь долг - есть вероятность остаться без коммунальных благ. Многие потребители не платят квартплату вовремя по одной простой причине - забывчивость, тем более что счета за телефон, свет, Интернет, воду и прочие услуги зачастую приходят в разные периоды времени, поэтому вспоминать о погашении разных сумм приходится по несколько раз в месяц. И каждый раз нужно выкроить время, поставить «напоминалку», чтобы сходить в офис банка. А все это, пусть и ненадолго, отрывает нас от важных семейных и рабочих дел.

Что делать? В идеале - доверить коммунальные платежи тому, кто не пропустит срок внесения платы и не ошибется с суммой. Таким помощником может стать услуга Сбербанка «Автоплатеж». Правда, некоторые горожане относятся к этой услуге с предубеждением: да, это удобно, но как быть, если сумма в квитанции каждый месяц разная? А вдруг произойдет ошибка и мне начислят чужую квартплату? Что делать, если мне понадобится чек или придется отменить платеж? Мы постарались ответить на самые важные вопросы по услуге «Автоплатеж» [1] в Сбербанке для оплаты услуг ЖКХ. Надеемся, они помогут тем, кто еще не подключил услугу из-за неуверенности и опасений.

Что можно оплачивать с помощью услуги «Автоплатеж»?

Практически все услуги ЖКХ: квартплату, электричество, газ, воду, отопление, городской телефон, домашний Интернет, охрану, домофон.

Сколько стоит услуга «Автоплатеж»?

Подключение слуги бесплатное. Более того, комиссия в этом случае будет меньше, чем при оплате в отделении Сбербанка.

Как происходит оплата?

Оплачивать счета можно по выставленному счету. Это удобно, если сумма в квитанции постоянно меняется, например, как в случае с оплатой электричества. Прежде чем направить вам СМС с суммой оплаты, банк запрашивает счет у вашего ЖЭКа или ТСЖ, так что автоплатеж предложит вам оплатить ту же самую сумму, что указана в квитанции. Для одинаковых ежемесячных платежей можно выставить фиксированную сумму, и тогда будет списываться только она.

Как мне контролировать оплату?

За день до того, как автоплатеж спишет деньги с вашей банковской карты, к которой привязана услуга «Автоплатеж», вы получите СМС с суммой платежа, комиссией, датой исполнения и кодом отказа. Если у вас будут сомнения в начислениях или вы не захотите платить по другим причинам, вы сможете отменить платеж ответным СМС. Если же вы со всем согласны, ничего не отвечайте, и на следующий день банк оплатит вашу квитанцию.

Где искать чеки и подтверждения оплаты?

Информация об исполненных автоплатежах сохраняется в личном кабинете интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» [2].

Как изменить день оплаты?

Автоплатеж можно редактировать в любой момент. В интернет-банке или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно легко изменить не только дату и периодичность автоплатежей, но и поменять банковскую карту, с которой они списываются.

Если на карте не будет денег?

Автоплатеж повторно напомнит о себе на следующий день. Не забудьте пополнить банковскую карту, к которой привязана услуга «Автоплатеж».

Как подключить автоплатеж?

Сделать это можно в личном кабинете интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Если сомневаетесь или не уверены, что все делаете правильно, обратитесь к консультанту в отделение Сбербанка.

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[1] Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте sberbank.ru, по телефону 8-800-555-55-50 или в отделениях Сбербанка. Оплата квитанций за ЖКХ с помощью услуги «Автоплатеж» будет произведена при наличии достаточной суммы на счете банковской карты Сбербанка, к которой была привязана услуга «Автоплатеж» при ее подключении.

[2] Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Более подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» можно получить на сайте sberbank.ru, по телефону 8-800-555-55-50 или в отделениях Сбербанка.

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