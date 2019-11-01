Участковые из Пензы и Мордовии могут стать лучшими в России

Сегодня, 1 ноября стартовало голосование в рамках финального этапа ежегодного конкурса «Народный участковый» – 2019: Выбери лучшего «Анискина» страны!

В заключительном этапе участвует только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации. Это победители территориального и регионального этапов конкурса.

В финальный этап конкурса вышли участковый из Пензенской области старший лейтенант полиции Игорь Герасимов (на фото слева) и участковый из Мордовии старший лейтенант полиции Константин Захаров (на фото справа). Победителю конкурса вручат приз - внедорожник УАЗ «Патриот».

Проголосовать за лучшего участкового уполномоченного России можно здесь. Перейдя по ссылке, вы окажетесь на главной странице конкурса. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать фото участкового под текстом статьи. При нажатии на фото открывается информация об участковом и список соцсетей. Кликнув по одной из них, вы авторизуетесь и попадаете на страницу группы МВД в той соцсети, которую вы выбрали. Таким образом ваш голос принят.

Обратите внимание, что голоса обновляются в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Важно, что проголосовать можно всего один раз и только за одного участника конкурса.