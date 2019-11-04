2019-11-04T08:06:27+03:00
Общество

Поздравление И.А. Белозерцева с Днем народного единства

Уважаемые пензенцы! Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днем народного единства
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы успешно решать масштабные стратегические задачи. Для нас сегодня это – создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение актуальных вопросов в социальной сфере.

Высокие идеалы патриотизма и солидарности, искреннее уважение к ратным подвигам и трудовым достижениям предков, общая ответственность за настоящее и будущее России обеспечат уверенное продвижение по пути создания подлинного гражданского общества.

Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста - вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо нашей великой Родины!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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