Поздравление И.А. Белозерцева с Днем народного единства

История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы успешно решать масштабные стратегические задачи. Для нас сегодня это – создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение актуальных вопросов в социальной сфере.

Высокие идеалы патриотизма и солидарности, искреннее уважение к ратным подвигам и трудовым достижениям предков, общая ответственность за настоящее и будущее России обеспечат уверенное продвижение по пути создания подлинного гражданского общества.

Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста - вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо нашей великой Родины!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев