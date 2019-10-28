АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

27января 2020 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения№ РАД-469/2017 от 19.06.17г., № РАД-450/2017 от 08.06.17г. и № РАД-470/2017 от 19.06.17г.,сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 27января 2020г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 октября2019 года по 23января 2020 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23января 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24января 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 27 января 2020 г.с 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза,

ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 27января2020 г. по адресу:

г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу едиными лотами:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 1 045,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, с кадастровый номером 58:09:0220601:2325;

Объект 2: здание (закрытая стоянка и складское помещение), общей площадью 74,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б, с кадастровый номером 58:09:0220601:2627;

Объект 3: земельный участок, площадью 2 474 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Иссинский район, пгт. Исса, ул. Черокманова, дом 23А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования в целях размещения и эксплуатации здания банка, кадастровый номер 58:09:0220601:964

Начальная цена Лота №1 – 3 217 763 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 101 695 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 232 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1– 1 608 881 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 442 034 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 50 847 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 116 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 160 888руб.10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 888 руб.20 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 776 руб.40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: площадь 22,4 кв.м, договор №1/411 от 03.08.2016г. заключенный с Алмаметовой Юлией Александровной, арендная плата 3 872,54 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 01.07.2016г. до 31.05.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 103 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0411 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 106 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №2:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 857,9 кв.м литер А,А1, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73, с кадастровый номером 58:28:0400202:2673;

Объект 2: Модульная газовая котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 8,7 кв.м., инв. № 56:259:001:000066580, лит. Б, расположенное по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина,73 с кадастровым номером 58:28:0400202:1713;

Объект 3: земельный участок под общественную застройку площадью 1134,57 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, 73, кадастровый номер 58:28:0400202:24

Начальная цена Лота №2– 3 028 339 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 884 068 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 16 271 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 128 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2– 1 514 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 442 034 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 8 136 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 64 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 151 417руб.

Шаг аукциона на повышение – 151 416 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на понижение – 302 833 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 92 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0055 по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, пгт. Шемышейка, ул. Ленина, дом 73. Арендная ставка обратной аренды составляет 120 руб.,в том числе НДС 20%,в месяц без учета коммунальных услуг.Срок аренды 10 лет.

Лот №3:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 302,2 кв.м. - сбербанк, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом 21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094;

Объект 2: Котельная, назначение нежилое, площадь 8,5 кв м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, улица Фрунзе, дом_21А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1217;

Объект 3: Земельный участок, общая площадь 1000 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения административного здания сбербанка, кадастровый номер 58:26:0640301:102

Начальная цена Лота №3 – 1 657 281 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 490 644 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 22 637 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 144 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3– 1 104 854 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 993 763 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 15 091 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 96 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 110 485руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 55 242руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 110485руб. 40 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды, не подлежащего государственной регистрации: 19,1 кв.м, краткосрочный договор №0318-1/2016 от 15.10.2016г. заключенный с Лебедевой ШайзатРахимжановной, арендная плата 4 855,90 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 15.10.2016г. до 15.09.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 122 кв. м на 1 этаже здания для размещения дополнительного офиса № 8624/0318 по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, рп. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д. 21А. Арендная ставка обратной аренды составляет 137 руб.,в том числе НДС 20%,в месяц без учета коммунальных услуг.Срок аренды 10 лет.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru

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