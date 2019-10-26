Я в дизайнеры пойду

Наталья Цаплина давно работает библиотекарем в Пензенском колледже архитектуры и строительства. Работа спокойная, но хотелось чего-то нового. А тут как раз колледж стал участником правительственной программы , цель которой - обучение предпенсионеров актуальным и востребованным на местном рынке труда профессии по международным стандартам Ворлдскиллс

- Мне хотелось развиваться творчески, - рассказывает Наталья. - Увидела в списке компетенцию «Графический дизайн» и поняла, что хочу попробовать. Это же так интересно! И в моей профессии пригодится.

Занятия в колледже уже начались. Графическому дизайну учит Елена Иванушкина - эксперт с правом проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Как и все педагоги, задействованные в программе, она подтвердила свою квалификацию. «Студенты» отзываются о ее методах преподавания очень тепло.

Помимо компетенции «Графический дизайн», в колледже также организованы курсы для предпенсионеров по специальностям «Малярные и декоративные работы» и «Кирпичная кладка». По всем трем направлениям набраны группы. Занятия проводятся в учебное время: в одних аудиториях постигают азы профессий недавние школьники, в других - те, кто школу давно закончил.

После окончания курсов выпускников ждет демонстрационный экзамен. Участники программы должны будут продемонстрировать на практике приобретенные навыки. Например, прошедшим курс по компетенции «Графический дизайн» нужно будет выполнить задания по четырем модулям – от разработки внешнего вида упаковки некого товара до создания фирменного стиля. Оценивать результаты будут сертифицированные эксперты. После этого участникам курсов выдадут сертификаты о переподготовке и скиллс-паспорт - документ, подтверждающий уровень навыков и умений ученика в соответствии с международными стандартами Ворлдскиллс.

Посмотреть, какие профессии можно освоить людям старшего возраста не только в нашем регионе, но и по всей стране, а также подать заявку на переобучение можно на сайте 50plus.worldskills.ru - в общей сложности там представлено 122 компетенции. Там же надо зарегистрироваться, чтобы подтвердить свое право на бесплатное обучение.

В Пензенской области курсы по девяти компетенциям проходят в пяти учебных учреждениях:

Колледж архитектуры и строительства (специальности «Графический дизайн», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы»),

Колледж информационных и промышленных технологий («Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии», «Электромонтаж»),

Колледж пищевой промышленности и коммерции («Кондитерское дело»),

Колледж современных технологий переработки и бизнеса («Ресторанный сервис»),

Социально-педагогический колледж, («Физическая культура, спорт и фитнес»).

К СВЕДЕНИЮ

В этом году пройти переподготовку могут мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет (то есть за пять и менее лет до пенсии), а также те, кто имеет право на досрочную пенсию.

Программа переобучения людей старшего возраста проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерства труда.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».