АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 28.10.2019 с 14.00 (мск) на 08.11.2019 на 14.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание, общей площадью 670,04 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, с кадастровый номером 58:20:0320401:1111;

Объект 2: Земельный участок, общая площадь 943 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. НЕВЕРКИНО, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом 25, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, кадастровый номер 58:20:0320401:8

Начальная цена Лота №1 – 3 286 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 062 400 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 156 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 190 780 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 086 780 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 104 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 219 078 руб.

Шаг аукциона на повышение – 109 539 руб.

Шаг аукциона на понижение – 219 078 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 110 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0308 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Неверкино, ул. Комсомольская, дом 25. Арендная ставка обратной аренды составляет 123 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Дата и время проведения торгов: 08 ноября 2019 г. в 14 часов 00 минут(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 06 ноября 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 ноября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 07 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 08 ноября 2019 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 08 ноября 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.