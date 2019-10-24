2019-10-25T01:00:02+03:00
Общество

Пензенцам 50+ предлагают стать кондитерами, дизайнерами, фитнес-тренерами...

Людей старшего возраста бесплатно обучают новым профессиям по правительственной программе WorldSkills Russia
Екатерина БЕЛЯКОВА
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По всей России проходит набор и обучение людей «50+» по программе WorldSkills Russia совместно с Министерством труда. Занятия проходят на современном оборудовании в тщательно отобранных учебных центрах. Можно повысить квалификацию, а можно и освоить новую профессию. На выбор россиян, желающих поучаствовать в программе - 122 компетенций. В Пензенской области можно освоить уже девяти профессий, востребованных на местном рынке труда.

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) – одно из двух учреждений в регионе, проводящих обучение по компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии» и «Электромонтаж». К старту обучения все готово, но группы еще формируются.

Заместитель директора колледжа Наталья Чистякова рассказала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться на начальном этапе:

- Не каждое учебное заведение может стать участником проекта. WorldSkills Russia проводит обучение по мировым стандартам, потому выдвигает серьезные требования к учреждениям-кандидатам, желающим принять в нем участие – по инфраструктуре, оборудованию, расходным материалам. Все должно быть высокотехнологичным и соответствовать современным требованиям. Не меньше требований и к педагогическому составу. В итоге организаторы проекта дали «добро» на обучение по трем специальностям. Сейчас у нас почти сформирована первая группа компетенции «Сварочные технологии». Двенадцать участников готовы приступить к обучению, еще несколько со дня на день принесут недостающие справки.

Группы по компетенциям «Веб-дизайн и разработки» и «Электромонтаж» еще набираются.

После завершения обучения выпускники сдадут демонстрационный экзамен. По итогам им вручат сертификат о переподготовке и скиллс-паспорт – документ, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills. Он хорошо знаком отечественным работодателям.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Подать заявку на обучение и выбрать компетенцию можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Здесь будущим студентам со всей страны предлагают на выбор 122 востребованных на рынке профессий. Надо только зарегистрироваться.

Также можно связаться с учреждением, где проходят занятия. После подтверждения статуса предпенсионера (для этого нужно будет взять справку в пенсионном фонде и принести ее в колледж) гражданин будет зачислен в группу.

В Пензенской области обучение предпенсионеров проводят пять образовательных организаций по девяти компетенциям. Это колледж архитектуры и строительства (специальности «Графический дизайн», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы»), колледж информационных и промышленных технологий («Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии», «Электромонтаж»), колледж пищевой промышленности и коммерции («Кондитерское дело»), колледж современных технологий переработки и бизнеса («Ресторанный сервис»), социально-педагогический колледж, («Физическая культура, спорт и фитнес»).

В этом году пройти переподготовку могут мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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