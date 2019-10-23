Предпенсионерам в спорте - место

Выпускники продемонстрировали приобретенные знания и умения, полученные в ходе изучения курса по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Программа подготовлена Союзом Ворлдскиллс Россия по заказу Министерства труда.

- Часть занятий курса проходила в аудитории, за компьютерами: мы просматривали обучающие видео, использовали интерактивные средства общения, - рассказала преподаватель Ольга Перегудова. - Остальные уроки проводились в спортивном зале. Наша программа называлась «Методика проведения занятий с новыми видами оборудования». Во время курса акцент делался на занятиях на современных тренажерах и инвентаре, который используется в последние годы в спортивных залах: полусфере BOSU, trx-петлях, различных степ-платформах, фитбольных мячах и других.

Большинство неискушенных обывателей вряд ли смогут с ходу сказать, как выглядят перечисленные приспособления. А между тем они активно используются многими для поддержания формы и ежедневных тренировок. Знания о том, как безопасно пользоваться этим оборудованием, и как с его помощью разнообразить обычные физкультминутки ученики курса закрепляли на практике.

- Я преподаватель ОБЖ, - говорит участник программы Александр Краснов. - Почти всю жизнь работал учителем физкультуры. Когда узнал о возможности пройти переподготовку, решил попробовать. Сейчас фитнес и физкультура в моде, сфера активно развивается, и даже моим ученикам на практических занятиях по физической подготовке хочется чего-то нового.

Задания узнавали непосредственно перед сдачей - они составляются в Москве и приходят в день экзамена. Первый этап - подготовка конспекта урока физкультуры на определенную тему. Далее - десятиминутная демонстрация фрагмента этого занятия (в качестве учеников выступали студенты колледжа). Второй этап - экспресс-консультация: сдающему давались характеристики определенного человека и его образа жизни, а ему нужно было предложить схему тренировок и обосновать свои рекомендации

Об экзамене Александр Николаевич рассказывает с улыбкой - смешно, когда ты сам преподаватель, а нервничаешь, как ученик. Чуть не до дрожи в коленях.

- Само собой, было страшно. Волновался. Мне на первом этапе попалось задание организовать урок по теме «Футбол». Взял себя в руки, настроился - и все сдал! Оказалось, ничего страшного.

Некоторые участники программы демонстрировали неуверенность и волнение еще на этапе занятий:

- Одна женщина первое время боялась работать с оборудованием, - отметила Ольга Александровна. - Все опасалась, что сломает. Мы сумели ее переубедить: в процессе обучения это нормально. Пусть лучше сломает здесь и сейчас, чем потом, во время работы, когда от этого будет зависеть не только ее здоровье, но и тех, кого лна будет учить.

Теперь все они – выпускники курса. В ближайшие дни получат сертификаты о переподготовке и международный скиллс-паспорт, отражающие уровни их компетенции по стандартам WorldSkills.

К СВЕДЕНИЮ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

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Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».