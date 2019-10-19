Пензенскому лицею № 29 исполнилось 50

Открыл праздник экскурс в историю создания образовательного учреждения в форме театрализованного представления. С помощью творческих зарисовок зрители в зале смогли вспомнить основные этапы становления лицея, учителей и директоров, стоявших у истоков, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Театрализованное представление. Фото пресс-службы Администрации города.

В Центре культуры и досуга в этот день собрались ветераны учебного заведения, педагоги и выпускники лицея. В качестве почётных гостей мероприятие посетили исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков, глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина, представители депутатского корпуса.

Поздравляя всех причастных с праздником, Сергей Волков отметил, что лицей является первым инновационным общеобразовательным учреждением города.

- Мы видим, насколько широк круг специалистов, которые выпустились из стен лицея. И сегодня замечательный преподавательский коллектив сохраняет и приумножает лучшие педагогические традиции. От всей души желаю вам дальнейших успехов и процветания.

Директору учебного заведения Константину Уланову Сергей Волков вручил приветственный адрес, а лучшим педагогическим работникам - Благодарности главы администрации.