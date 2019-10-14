Пензенских старшеклассников научат правильно питаться

Губернатор Иван Белозерцев обсудил с главами администраций городских округов и муниципальных районов проблемы, связанные с организацией питания в школах. Главной темой разговора стало введение льгот как меры поддержки многодетных и малоимущих семей.

Сегодня возможность кормить учеников горячими завтраками и обедами имеют все школы региона. Питание получают более 90% учащихся - 117685 человек. Самые дешевые обеды в нашей области подают в школах Бековского района (там они стоят 38 с половиной рублей), самые дорогие - в Пензе (здесь стоимость перевалилась за сотню).

Полностью бесплатно раз в день в регионе питаются школьники-инвалиды. Для детей из многодетных и малоимущих семей также предусмотрены льготы - однако реализованы они в разных районах по-своему. Чтобы привести показатели к единому знаменателю, в 17 муниципалитетов будут выделены субсидии, которые позволят охватить льготами больше детей.

- На детях экономить недопустимо, мы должны оказывать помощь малоимущим семьям, когда речь идет о здоровье детей, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Затраты есть, но они не такие большие.

Глава региона поручил пересмотреть списки школьников, которые могут рассчитывать на льготы при питании, и, при необходимости, отредактировать их.

Другой, не менее важной темой стала организация правильного питания в школах. Иван Белозерцев сообщил, что некоторые учащиеся вообще отказываются от горячего питания в школах в пользу продукции буфета. Особенно эта тенденция наблюдается в старших классах. Губернатор предложил тактику «борьбы с сухомяткой»:

- Приглашайте врачей, родителей, устраивайте собрания в школах – пусть дети знают, насколько это вредно, и что гораздо полезнее будет съесть полноценный обед, чем перекусить пирожком.

Глава региона поручил провести разъяснительную работу во всех школах региона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мы спросили у пензенцев, нужно ли, по их мнению, следить за питанием в школах. И вот, что они ответили:

Полина ШАХОВА, визажист:

- Следить за питанием в школах необходимо. Все же проблема ожирения в нашей стране имеется, и важно как можно раньше рассказать о ней и приучить детей к нормальной пище. Почему бы не заниматься этим в школах?

Кирилл НИКИФОРОВ, менеджер:

- Все школьные годы питался в школе пирожками и булочками - и ничего, вырос же как-то и даже язву или лишние килограммы не заработал. Мне кажется, с современными детьми слишком все носятся и оберегают их. Страшно за подрастающее поколение.

Антон ЛОПАТИН, продавец:

- Не знаю, как в современных школах, но в нашей есть полноценные обеды было невозможно. То борщ пах нестиранными носками, то еще что-нибудь. А родители ведь платили за это…

Марина АНДРЕЕВА, репетитор:

- Следить надо, но есть ли смысл? Если до этих детей не донесли дома мысль, что полезнее съесть горячее, уверены ли вы в том, что получится это сделать в школе?

А что думаете об этом вы? Делитесь своим мнением в комментариях!