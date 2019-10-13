19450 жителей Пензы вышли на субботник

Час за часом минувшим днем все больше и больше Пенза напоминала разворошенный улей. С хорошим настроением и желанием поучаствовать в большой приборке вышли на субботник жители города. К студентам и школьникам, преподавателям, работниками предприятий и учреждений активно присоединились сотрудники администраций районов и города, Законодательного собрания области.

Уборка и вывоз опавшей листвы, мусора из дворов и скверов, благоустройство территорий предприятий, учреждений и учебных заведений, посадка деревьев. Все это с непременными шутками и комплиментами коллегам, что с лопатой или мешком мусора они смотрятся солиднее, чем у компьютера.

Фотографии на память. И, конечно, запомнится хорошая работа.

Пенза благоустраивается. Фото пресс-службы Администрации города.

По информации пресс-службы Администрации Пензы, специалисты администрации города поучаствовали в санитарной очистке набережной реки Суры, на протяжении от Бакунинского до Подвесного моста.

Работники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» очистили от бытового мусора лесополосу, расположенную между улицами Ново-Казанская и Измайлова.

На ул. Кл. Цеткин сотрудники Управления образования г. Пензы, убирали мусор на прилегающей территории стадиона «Спартак».

В микрорайоне Ахуны, на ул. Лесозащитная, учащиеся ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» убрали мусор в лесном массиве. Студентами ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» приводилась в порядок территория тропы здоровья.

Работники управляющих компаний АО «Жилфонд Железнодорожного района», ООО УК «Сурская Ривьера», ООО «Городская управляющая компания», МУП «Жилье-22» по ОЖФ и целого ряда других, вместе с активными жителями многоквартирных домов высаживали молодые деревья в скверах и дворах многоквартирных домов.

В ходе субботника прошли акции «Чистый берег» и «Чистый родник». Был очищен от накопившегося мусора берег реки Суры в районе памятника «Катюша» и ул. Локтионова, проведено благоустройство родников по ул. Ставропольская.

Большую помощь в выделении транспорта для вывоза мусора оказали крупные предприятия промышленности и строительные организации города.