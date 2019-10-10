Иван Белозерцев: «Важно приобщать молодежь к культурной жизни родного края»
В прошлом году на ремонт здания из областного бюджета было выделено 3,6 миллионов рублей. Также центр получил новое световое и музыкальное оборудование, мебель и офисную технику на сумму более 1,4 миллионов рублей.
Глава областной исполнительной власти осмотрел здание и оценил качество сделанного ремонта.
- На данный момент в КДЦ работают 12 любительских объединений и шесть коллективов. В них занимаются 134 местных жителей, от мала до велика, - сказала глава администрации Старославкинского сельсовета Ирина Еремкина.
Иван Белозерцев отметил, как важно приобщать молодое поколение к культурной жизни родного края, и выразил свою благодарность работникам ДК за сохранение мордовской культуры.
- Необходимо, чтобы сюда приходила заниматься молодежь. Нужно придумать, как открыть дополнительные направления. Какие кружки по интересам работают в сельской школе? - поинтересовался глава региона.
- У нас есть кружки разных направлений: спортивные и декоративно-прикладные, а также факультатив по изучению мордовского языка, - рассказала глава администрации сельсовета.
Губернатор согласился с Ириной Еремкиной, что нужно приглашать на практику в село студентов Пензенского колледжа культуры и искусств.
- Нужно перестраивать работу учебных учреждений, приглашать на практику студентов старших курсов, чтобы они приезжали в село со своими преподавателями, проводили мастер-классы, занимались с местными детьми. Это будет полезно как для студентов, так и для жителей, - сказал Иван Белозерцев.
Кроме этого, губернатор поручил нанять музыкального работника в штат Дома культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU