2019-10-10T17:48:15+03:00
Звезды

Иван Белозерцев: «Важно приобщать молодежь к культурной жизни родного края»

Сегодня губернатор Пензенской области посетил Старославкинский культурно-досуговый центр в Малосердобинском районе
Алина МЯСИНА
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Губернатор оценил ремонт, который был сделан в учреждении в прошлом году.Губернатор оценил ремонт, который был сделан в учреждении в прошлом году.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В прошлом году на ремонт здания из областного бюджета было выделено 3,6 миллионов рублей. Также центр получил новое световое и музыкальное оборудование, мебель и офисную технику на сумму более 1,4 миллионов рублей.

Глава областной исполнительной власти осмотрел здание и оценил качество сделанного ремонта.

- На данный момент в КДЦ работают 12 любительских объединений и шесть коллективов. В них занимаются 134 местных жителей, от мала до велика, - сказала глава администрации Старославкинского сельсовета Ирина Еремкина.

Иван Белозерцев отметил, как важно приобщать молодое поколение к культурной жизни родного края, и выразил свою благодарность работникам ДК за сохранение мордовской культуры.

- Необходимо, чтобы сюда приходила заниматься молодежь. Нужно придумать, как открыть дополнительные направления. Какие кружки по интересам работают в сельской школе? - поинтересовался глава региона.

- У нас есть кружки разных направлений: спортивные и декоративно-прикладные, а также факультатив по изучению мордовского языка, - рассказала глава администрации сельсовета.

Губернатор согласился с Ириной Еремкиной, что нужно приглашать на практику в село студентов Пензенского колледжа культуры и искусств.

- Нужно перестраивать работу учебных учреждений, приглашать на практику студентов старших курсов, чтобы они приезжали в село со своими преподавателями, проводили мастер-классы, занимались с местными детьми. Это будет полезно как для студентов, так и для жителей, - сказал Иван Белозерцев.

Кроме этого, губернатор поручил нанять музыкального работника в штат Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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