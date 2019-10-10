АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 09.12.2019 с 14.00 (мск) на 28.10.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, д. Названовка, ул. Пензенская, д.18, площадью 62,0 кв.м, c кадастровым номером 58:12:3101004:227

Начальная цена Лота №1– 53 085 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 35 390 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 3 539 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 769 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 3 539 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 28 октября 2019г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 24 октября 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 октября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 октября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 октября 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 28 октября 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.