Пензенцам рассказали о вакцинопрофилактике гриппа

В Пензе стартовали еженедельные тематические лектории, которые проводят специалисты регионального минздрава. Сотрудники ведомства расскажут пензенцам о профилактике заболеваний, осложнениях, диагностике и многом другом. Темой первой лекции стала «Вакцинопрофиклактика гриппа».

Как известно, грипп – тяжёлое инфекционное заболевание, которое может привести даже к смертельному исходу. Самым острым его осложнением является пневмония. Кроме того, грипп может нанести удар и по сердечно-сосудистой или нервной системам, а на его фоне нередко обостряются хронические заболевания.

Вирус действует довольно быстро: в течение нескольких часов у заражённого наблюдаются такие симптомы, как жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. При этом грипп можно перепутать с другими заболеваниями (например, ОРЗ). Важно помнить, что только врач сумеет поставить чёткий диагноз и назначить лечение.

Специалисты регионального минздрава подчеркивают: вспышки гриппа традиционно ожидаются в начале следующего года, после праздников. Самым надёжным и эффективным способом защититься от заболевания считается вакцинация. Состав вакцины обновляется каждый год – за этим следит всемирная организация здравоохранения. В этом сезоне будут прививать препарат «Совигрипп».

- В прошлом году вакцину приняли 53% населения Пензенской области. Это дало свои результаты: весной мы зафиксировали снижение заболеваемости гриппом,- отметила Джамиля Курмаева.

В 2017 году количество людей, сделавших прививки, составило 48%. При этом на следующий год было зафиксировано более 500 лабораторно-подтверждённых случаев заболевания. В 2018 году суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 53%, и заболевших весной этого года стало меньше – более 300. В этом же году до начала эпидсезона планируется привить от гриппа 57% жителей региона.

Специалисты советуют особенно внимательно относиться к вопросу вакцинации представителям группы риска. К ней относятся дети до двухлетнего возраста, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нарушением функций обмена и др. Им следует прививаться в первую очередь.

Помимо этого, чтобы защититься от гриппа, необходимо соблюдать несколько методов неспецифической профилактики: избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболевания (кашель, насморк); сокращать время пребывания в местах массовых скоплений людей, общественном транспорте; пользоваться маской в подобных местах; регулярно и тщательно мыть руки с мылом; делать влажную уборку и проветривать помещение, в котором находитесь.

Подобные лектории будут проходить и дальше на постоянной основе. Их цель – повысить уровень информированности и грамотности граждан в вопросах сохранения и укрепления собственного здоровья. Дополнительно все участники мероприятия могут бесплатно узнать своё артериальное давление, обследоваться на уровень глюкозы и холестерина в крови.