Многое в Пензе мы делаем лучше именитых производителей

Владимир Мамонтов – персона не просто известная в кругу политологов и журналистов. Это еще и человек с «божьей искрой»: пишет заметки, ходит через пороги по горным рекам, воспитывает внуков. С недавних пор, без отрыва от производства, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», очень основательно и не спеша, начал реставрировать приобретенный автомобиль «Москвич» 1959 года. Одним словом, Володя – натура широкая. Отсюда и круг друзей, побывавших в его гостеприимной беседке: от дебютантов-актеров и начинающих журналистов до прожженных политиков и признанных интеллектуалов и эрудитов.

К идее поучаствовать в слепой дегустации сыров, производимых известным пензенским бизнесменом Олегом Тоцким, подошел кардинально и безапелляционно:

- А чего вслепую, мы же не на выборах? Шутка, - и со словами «давай, просто отведаем», щедрыми ломтями нарубил куски «Швейцарского» сыра. Через считанные секунды дегустация и закончилась. – А что? Очень вкусный сыр.

Та же участь на столе в популярной беседке постигла сыры: «Российский» и «Венченцо». А через день в редакционной почте появилась его заметка, которой мы охотно и делимся с читателями.

Владимир Мамонтов: «Сигары не стоит покупать на заправках»

Сыр, который довелось отведать, напомнил мне привычные советские марки, но только не те, что нужда заставляла есть в 90-е. А сыр из детства. У нас умели делать вполне съедобные сыры - ну, по крайней мере, пока в ходу была «Книга о вкусной и здоровой пище».

Сыры от Олега Тоцкого вполне выдерживают сравнение с сырами аналогичной категории от других производителей. В том числе, и именитых. Заграничных. И даже выигрывают - чувствуется, что сделаны с душой и из хорошего сырья. С каким вином их стоит пробовать? Тут дело такое: под сыр будет ошибкой заказывать самое дорогое вино в карте, демонстрируя толщину кошелька. Или на всякий случай, страхуясь: а вдруг выберешь что-то не то?

Сыр - пища простая, хотя и изысканная. И вино к нему надо выбирать, ну, если уж не столовое, хотя это будет правильно, по крайней мере, по отношению к каждодневной трапезе, то молодое, живое. Белое или красное - это как нравится. Полнотелое или нежное? Да как пойдёт! За обедом на открытом воздухе, с видом на горы и море я бы посоветовал какой-нибудь «Гай-кодзор» из-под Анапы. Повезёт найти - так розовый. Вечером, густым и тёплым - попробуйте полнотелого итальянского, из винограда «сан-джовезе».

Ну, и раз уж просили про себя немного рассказать… Помню, первая учительница спросила однажды нас, городских, из чего делают сыр. Только я и сосед по парте Игорь знали, что из молока. Знакомство с разнообразными сырами состоялось куда позже: советские люди начали пробовать всё, чего не водилось даже в магазинах-распределителях.

Прокалывались на каждом шагу: виски из Польши не оставляли впечатления. Как же так, может, у нас с рецепторами что-то не то? Нет, это у них в контрафактном цеху всё не то. А в Шотландию поездка состоялась куда позже: другое дело! Мы тогда работали в «Комсомольской правде» и смело бороздили мир с книжкой «Джентльмен» под мышкой. И постепенно поняли: цельный яблочный сок, который в СССР продавался в некрасивых трёхлитровых банках, куда полезнее химии, разведённой из пакетика.

Если сыр сделан их пальмового масла, это почувствуешь даже за столиком кафе в Америке. Сигары не стоит покупать на автозаправках. Ну, и так далее. А уж санкции совершенно укрепили меня в понимании: многое мы умеем делать не хуже, а лучше именитых производителей. И должны.

Олег Тоцкий: «У моих датчанок со здоровьем полный порядок»

- В детстве мечтал стать строителем. Потом так и поступил в инженерно-строительный институт. Тот, кто скажет, что мое занятие сельским хозяйством, животноводством – это не стройка, будет не прав. Чтобы обрабатывать, засевать и убирать урожай с двух с половиной тысяч гектаров угодий, надо быть универсалом. Чтобы лелеять и холить 500 моих дойных коров – тем более. Через 2-3 месяца наше стадо пополнится на 150 голов. Это уже девочки от ранее привезенных из Дании матерей отелятся, и будут давать молоко.

Очарованный датчанками Олег Тоцкий. Фото из личного архива.

Кстати, наши телки покрываются спермой быков самой высокой датской оценки – 33НТМ. Ожидание этого биоматериала в Дании длится около полугода, и он подбирается по рекомендации Датской государственной ветеринарной службы индивидуально для каждой коровы.

Без лишней патетики скажу коровы красной датской породы – моя гордость. Их молоко вкусное, с хорошей жирностью, абсолютно по всем санитарным нормам и показателям – лучшее. Замечу, не только в Пензенской области, или России. Такого ценного молока мало и в Европе. Повсюду царствуют коровы «Голштино-фризской породы», которая выведена для высоких надоев.

Сравнивать эту породу и высокие надои таких коров с моими датчанками можно. Примерно так же, как растущего, словно на дрожжах, бройлера с домашней курицей. «Голштины» быстро выдаиваются, изнашиваются, чаще болеют, их пичкают лекарствами.

У моих же датчанок со здоровьем полный порядок: за два года одна только оступилась и немного повредила ногу. Молоко их и произведенный из такого высококачественного молока сыр, кроме отменных вкусовых качеств, является и просто природным лекарством.

Да, наверное, его пока производим не очень много, наша сыроварня всего на 500 литров. Оттого и нет потребности в агрессивной маркетинговой компании. Лучшие рекомендации, как известно, это полученные от друзей, родственников. Недавно общался с женщиной из Нижнего Новгорода, она оптом берет у нас по 8-10 головок сыра, каждая по 6 килограммов. Рассказывала, как раз за разом, наш сыр у них в области стал вытеснять конкурентов и вышел в лидеры по продажам.

Уже в ближайшие месяцы в планах запустить новую сыроварню на две с половиной тонны.

Еще вот о чем хотелось бы сказать. Часто думаю, почему статистика говорит о росте онкозаболеваний? Не оттого ли, что много всякой дряни мы потребляем через произведенные скоростными методами продукты, не из-за отсутствия ли должного контроля экспериментов с генной инженерией?