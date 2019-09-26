Высокие технологии в городах и селах Мордовии

Эта программа рассказывает о жизни регионов, в том числе, о внедрении высоких технологий в городах и селах, о том, как инновации поднимают на новый уровень промышленность, сельское хозяйство, науку и культуру, как всё это меняет жизнь людей, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Журналисты телеканала в течение трех дней знакомились с регионом, со структурой экономики, побывали на ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятиях республики. В интервью ведущему программы «Бизнес-тревел» Антону Борисову Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о главных направлениях социально-экономического развития региона, о том, чем гордится республика и какие задачи ставит на ближайшее время.

Программа о Республике Мордовия на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир в октябре.