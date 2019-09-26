2019-09-26T13:41:23+03:00
Экономика

Высокие технологии в городах и селах Мордовии

Глава Республики Владимир Волков 24 сентября дал интервью съемочной группе программы «Бизнес-тревел» телеканала «Россия 24»
Поделиться:
Интервью Владимира Волкова журналистам телеканала "Россия 24". Фото пресс-службы Главы Республики.Интервью Владимира Волкова журналистам телеканала "Россия 24". Фото пресс-службы Главы Республики.
Изменить размер текста:

Эта программа рассказывает о жизни регионов, в том числе, о внедрении высоких технологий в городах и селах, о том, как инновации поднимают на новый уровень промышленность, сельское хозяйство, науку и культуру, как всё это меняет жизнь людей, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Журналисты телеканала в течение трех дней знакомились с регионом, со структурой экономики, побывали на ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятиях республики. В интервью ведущему программы «Бизнес-тревел» Антону Борисову Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о главных направлениях социально-экономического развития региона, о том, чем гордится республика и какие задачи ставит на ближайшее время.

Программа о Республике Мордовия на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24