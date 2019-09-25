Родителей в Саранске вызвали в школу

В большом разговоре приняли участие представители традиционных религий, экспертного сообщества в сфере образования и воспитания, психологи, педагоги и родительский актив школ и детских садов города. В онлайн-режиме на протяжении всего собрания находились 45 школ и 72 детских сада Саранска. Всего было зарегистрировано 349 подключений, около трех тысяч участников, отмечает пресс-служба Администрации Саранска.

Задавая тон предстоящим дискуссиям, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил: «…Для нас, родителей, наши дети всегда были, есть и будут самыми лучшими. Однако не всегда поведение ребенка дома, в общении со сверстниками, учителями одинаковое. Очень важно понять, почему в школах между учениками возникает неприязнь, жестокость по отношению друг к другу. Что и как нужно сделать, чтобы наши дети были воспитанными и дома, и в школе».

«Много манипуляций сознанием сейчас в средствах массовой информации. Очень многие ценности нам сегодня преподносят как устаревшие. А мы в это верим. И наоборот. Какие-то совсем свежие ценности нам преподносят или как ответ на существующие, и мы должны научиться с ними жить, вместо того, чтобы побороть.

- И доходит это до того, что первейшие симптомы психических расстройств сегодня выдают за эталоны поведения, – говорит главный научный сотрудник НИИ Детства Российского детского фонда под руководством А.А. Лиханова, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Ирина Медведева. - …Сейчас подросли родители, чьи детство и отрочество пришлись на годы перестройки. Восприятие окружающего у них примитивизировано… Для них нравственность поросла нафталином... Мы не должны в это верить ради будущего наших детей.

В дискуссиях приняли участие психологи, педагоги, родители. Фото пресс-службы администрации города.

О духовно-нравственном воспитании детей высказал свое мнение Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий: «Церковь учит нравственному, светлому, доброму. Человек был, есть и останется богозданным образом, который по сути своей является существом добрым. Огорчает то, что в современном мире грех рассматривают как норму жизни. И родителям, и детям нужно научиться радоваться…А человека ничто так не радует, как поиск истины, правды. Взрослым нужно помнить о главном: дети очень чувствительны ко лжи».

То, что сейчас родители очень мало взаимодействуют с детьми, поддержала и старший преподаватель кафедры специальной и прикладной психологии факультета психологии и дефектологии МГПИ имени М.Е. Евсевьева Елена Самосадова. «Очень часто у родителей нет времени на общение с ребенком. А мы говорим о духовности. Что мы делаем для того, чтобы ребенок стал счастливым? Правильно: стараемся больше заработать. Но при этом мы стали меньше работать в семье. Также нужно повышать престиж учителя. Как можно родителям не ценить то, что несет интеллектуальное нашим детям?»

По мнению психолога Валентины Буяновой, ребенок полностью копирует поведение родителей. Самое удивительное, что дети понимают, что родители заботятся о них, создают определенную среду, но многие не чувствуют тепла родительской любви. Многие дети отмечают, что испытывают насилие в семье. Оно проявляется в разных формах. Мы очень часто, не замечая того, унижаем своих детей, показываем не тот пример своим детям, а потом удивляемся, почему ребенок так себя ведет».

Все эксперты сошлись во мнении, что учреждения всех уровней образования и семья должны работать вместе, сообща.