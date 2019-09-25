АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №9 (РАД-175785), назначенного на 17.10.2019 г.:

Лот 9: Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:11:0100401:2152, общей площадью 1460,2 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 238,7 кв.м: расположенные в подвале, площадью 116 кв.м, номера на поэтажном плане: №2-№7; №15 и №19; расположенные на 1-ом этаже, площадью 26,3 кв.м, номера на поэтажном плане: №37 и №36(2); расположенные на 2-ом этаже, площадью 96,4 кв.м, номера на поэтажном плане: №45-№47, №49, №53 и №68.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 9 – 22 369 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 9 – 15 793 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 22 369 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 657 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 315 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.