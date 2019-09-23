Губернатор Пензенской области напомнил о важности вакцинации

Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил положительную тенденцию в снижении уровня заболеваемости вирусами: с 2006 года на территории региона не было зафиксировано случаев дифтерии и эпидемического паротита.

- В прошлом году, благодаря проведению вакцинации, уровень заболеваемости вирусными респираторными заболеваниями в Пензенской области был значительно ниже среднего по стране, - уточнил он.

Тогда прививки от гриппа сделали 670 тысяч человек, большая часть из которых - взрослые. Результатом стало снижение заболеваемости вирусом гриппа и ОРВИ по сравнению с предыдущими годами. Иван Белозерцев напомнил о том, как важно не допускать распространения вируса.

- Тот, кто заболел, не должен являться на работу и заражать там всех остальных. Не нужно геройствовать, если окружающие могут от этого пострадать, - подчеркнул губернатор.

По информации областного минздрава, перед эпидемическим сезоном планируется сделать прививки более 740 тысяч жителям.

- Из-за вирусных заболеваний в последние годы из жизни уходят молодые трудоспособные люди. По проведенному анализу, 99% из них не сделали прививки, - сказал глава региона.

Губернатор выдвинул задачу активизировать информационную работу, чтобы население обратило внимание на свое здоровье.

- Люди должны знать, что делается для поддержания их здоровья, жизни, какие препараты для вакцинации приобретены, где можно привиться, - уточнил Иван Белозерцев.