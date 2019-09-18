В «Кроссе нации» в Пензе примут участие не менее семи тысяч человек

Сегодня в Пензе прошла пресс-конференция, посвященная присоединению региона к акции «Кросс нации». Мероприятие проводится в стране в 17-ый раз. Традиционно, участие в акции примут не только любители лёгкой атлетики, но и профессиональные спортсмены. Они поборются за победу на дистанциях в шесть, восемь и 12 километров. Самыми юными участниками станут дети 2010 года рождения и младше. Они будут соревноваться на дистанции, равной году проведения - 2019 метров. Целью акции является привлечение рабочих и студентов к регулярным занятиям физической культурой, формирование у населения здорового образа жизни.

Забег начнётся в створе улиц Окружной и Зеленодольской (в районе СЗК «Дизель-Арена»). Традиционно маршрут будет пролегать по ул. Окружной, участкам ул. Мира и ул. Карпинского, дороге-дублеру ул. Окружной, участку ул. Зеленодольской. Финиш расположится на ул. Окружной и «Олимпийской аллее». Общественный транспорт по Окружной будет ходить почти до момента старта, который назначен на 9.50. Для личного же транспорта проезд ограничат за два часа до начала.

На пресс-конференции отметили, что ожидается не менее 7000 участников. По словам организаторов, количество людей, задействованных в акции, держится на уровне прошлых лет, однако новые желающие всегда приветствуются. Как много их наберётся, будет зависеть от погоды.

- Победители соревнований в каждой дистанции будут награждены Кубками Министерства спорта Российской Федерации. Участники, занявшие I-III места в каждой дистанции, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В момент награждения победителей среди участников проведут лотерею с призами.