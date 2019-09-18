В следующем году Пензенская область присоединится к Всероссийской переписи населения

Руководитель учреждения Максим Уханов рассказал подробнее, что жителям региона стоит ждать от переписи населения в 2020 году. Напоминаем, что систематический сбор данных необходим для того, чтобы знать актуальные сведения о проживающих на территории РФ и на их основании строить экономические прогнозы. Также перепись позволяет узнать точное количество населения, его гендерный/возрастной состав и условия жизни.

- Сейчас в Пензенской области ведется активная подготовка к Всероссийской переписи населения. Ее важной частью является регистраторский обход, - отметил руководитель Пензастата Максим Уханов.

В июле этого года перед сотрудниками Пензастата была поставлена задача предварительно посчитать количество домов, чтобы сверить имеющуюся у учреждения информацию с действительной. Эту работу в нашей области выполняли 526 человек. Каждый из регистраторов сверял на маршрутном листе наличие домов, строений и жилищных помещений. За этот этап было насчитано 322 417 домов, по сравнению с имеющимися данными их количество уменьшилось на 14 937 (на 4,6%).

Во время своей работы регистраторы столкнулись с некоторыми проблемами. Одной из них стало отсутствие указателей с номерами домов и улиц: в Ленинском районе таких строений было 45%, в Первомайском - 40%, в Железнодорожном - 8,4%. Кроме этого, там, где указатели были, все же находились случаи несоответствия действительному адресу. В многоквартирные дома иногда сложно было попасть из-за огороженного двора и отсутствия табличек с номерами квартир.

Частный сектор тоже доставил немало проблем: где-то пройти на территорию мешали бурьян и мусор, во многих дворах встречались непривязанные и бродячие собаки. В районах области и в самой Пензе затрудняла работу и плохая освещенность улиц. Вся эта информация будет передана руководству муниципалитетов для устранения недочетов.

Сбор данных в следующем году будут выполнять около четырех с половиной тысяч людей. Для удобства им выделят планшеты - вся информация будет заноситься в базу в электронном виде. Традиционным, письменным способом перепись пройдет только в местах заключения.

Регистратором сможет стать любой человек, умеющий пользоваться планшетом. За неделю до самой переписи, он должен будет пройти обучение. По предварительным данным, один сотрудник должен будет охватить 440 человек. За свой труд регистраторы получат 15 тысяч рублей.

- Перепись происходит в России каждые десять лет, и на ее проведение выделяется 35 миллионов рублей. Большая часть этих средств идет на оплату труда регистраторов. Для снижения расходов каждые пять лет будет проходить микроперепись, которая затронет не менее 5% населения. Ее проведение обойдется в 20 раз дешевле, - прокомментировал Максим Уханов.