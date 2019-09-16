Валерий Лидин: «В нашей области активно реализуются общественные проекты»

На прошлой неделе председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. Он встретился с главой регионального парламента Евгением Лебедевым, а также побывал на заводе «ГАЗ» и стадионе международного класса, который примет участников форума «Россия - спортивная держава».

Пленарное заседание провел координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Главной темой разговора стало развитие в регионах нормативно-правовой базы проектов по самореализации общественных инициатив.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что эта тема как никогда актуальна для дальнейшего развития страны. По поручению главы государства сформирована федеральная платформа «Россия - страна возможностей», объединяющая более 20 общероссийских конкурсов и проектов. Мощным подспорьем для реализации общественных инициатив стали конкурсы президентских грантов.

Об общественных проектах, реализуемых в ПФО, подробно рассказал заместитель полпреда Олег Машковцев. Сейчас в субъектах округа ведется работа над 11 крупномасштабными общественными проектами. Это и развитие массового спорта («Туриада» и «Золотая шайба»), и проекты по военно-патриотического воспитанию («КаДетство», «Зарница Поволжья», оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», «Окружной слет поисковых отрядов»), проекты, направленные на поддержку детей-сирот («Вернуть детство») и талантливых детей и молодежи (молодежный форум ПФО «iВолга», интеллектуальные олимпиады среди школьников и студентов). За прошлый год в них приняли участие 370 тысяч человек. Для многих из них общественные проекты стали стартовой ступенью в построении профессиональной карьеры.

- Уверен, что новые общественные проекты будут появляться и в дальнейшем, поэтому необходимо всегда давать им зеленый свет с точки зрения решения правовых вопросов на местах. У нас с законодателями в этом отношении единый взгляд, - подчеркнул Игорь Комаров.

В рамках пленарной части Валерий Лидин познакомил спикеров региональных парламентов с основными направлениями поддержки общественных инициатив в Пензенской области. В регионе гранты помогли реализовать инициативы пензенских поисковиков, позволили запустить социальные проекты «Школа материнства», по оказанию паллиативной помощи, социальной адаптации и интеграции инвалидов, патриотическому воспитанию молодежи.

Валерий Лидин подчеркнул, что Пензенская область активно участвует в реализации проектов Приволжского федерального округа, направленных на развитие патриотической, спортивной, образовательной и научно-познавательной деятельности.

- Для придания еще большего импульса этой работе требуется активное участие всех органов власти, общественных организаций на местах, - подчеркнул спикер пензенского парламента и выразил уверенность, что поступившие конструктивные предложения помогут активизировать работу по самореализации лучших общественных инициатив.

Также во время заседания были затронуты темы совершенствования инфраструктуры сельских территорий и развития перевозок внутренним водным транспортом. Перед началом пленарного заседания парламентариям продемонстрировали судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» и строительство круизного пассажирского теплохода «Мустай Карим».

Очередное заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округе состоится в ноябре в Саратове.