Пензенцы примерили «Очки нетрезвого водителя»

В ходе акции «Трезвость - выбор сильных» жители областного центра смогли измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела и получить индивидуальную консультацию у специалиста по медицинской профилактике, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения области. Кроме того, могли задать вопросы психологу Областной наркологической больницы, касающиеся профилактики и лечения алкоголизма.

- В этот день мы обращаем внимание общества на проблему злоупотребления алкоголем. Так как повышенное употребление спиртных напитков ведет к увеличению риска преждевременной смертности, - отмечает главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Особый интерес у горожан вызвал наглядный материал, демонстрирующий изменения внутренних органов при злоупотреблении алкоголем и курении. Надев «Очки нетрезвого водителя», участники акции смогли лично убедиться, как меняется сознание человека, употребившего спиртное, и осознать опасность, какую он представляет для себя и окружающих.

- Стоит помнить, что алкоголь - это яд и даже канцероген. Злоупотребление им вызывает порядка 60-ти различных заболеваний, в том числе онкологических: рака молочной железы, языка, губы, пищевода, желудка и других органов, - акцентирует Ирина Пузракова. - Алкоголь вызывает нейродегенерацию, то есть страдает интеллект, развивается алкогольная энцефалопатия, нарушается память, ухудшается характер человека. Все это приводит не только к ухудшению здоровья, но и к упадку социального благополучия человека и его семьи.

Завершилась акция «Трезвость - выбор сильных» массовой зарядкой, на которой молодые пензенцы своим примером показали, что существует здоровая альтернатива вредным привычкам - физическая активность.

СПРАВКА «КП»

Акция «Трезвость – выбор сильных» прошла в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года №204, целью которого является сокращение смертности и увеличение рождаемости населения нашей страны.