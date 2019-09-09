2019-09-09T09:40:39+03:00
Политика

Выборы в Пензе состоялись

На брифинге в воскресенье 8 сентября председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков подвел итоги выборов в представительные органы власти в Пензенской области
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Предварительная информация Председателя избирательной комиссии. Фото пресс-службы ПравительстваПредварительная информация Председателя избирательной комиссии. Фото пресс-службы Правительства
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Он сообщил, что явка на 18:00 составила по области 400 541 человек из 1 млн. 033 тыс. 559, включенных в списки - 38,7%. В Пензе проголосовали 104 509 человек из 403 575 - 25,9% избирателей.

Александр Синюков напомнил, что пять лет назад на выборах депутатов Пензенской гордумы явка была ниже - 19,6%. Это говорит о повышении политической активности жителей областного центра.

«В целом за этот день выборы на территории Пензенской области и города Пензы прошли в соответствии с законом. Конкуренция в Пензе была высокая - на одномандатных округах по 4-5 человек, на одном даже 7. Кроме того, приняли участие 9 политических партий, борьба идет серьезная. На участках присутствовали сами кандидаты и их доверенные лица», - рассказал Александр Синюков.

Не обошлось и без жалоб. Так, на участок № 120 председателю и секретарю избиркома пришлось выезжать дважды.

«Людей много, позиции разные, восприятие фактических обстоятельств и толкование закона разные. Но результаты подвели в нашем присутствии. Вопросов и претензий не было», - подчеркнул Александр Синюков.

Также он отметил, что в избирком поступили три официальные жалобы, на которые даны своевременные ответы. «Нарушения законодательства, которые могли бы повлиять или поставить под сомнение результаты голосования, отсутствуют», - подытожил Александр Синюков.

По предварительной информации, по состоянию на 5:00 9 сентября обработано 222 протокола из 223. «Единая Россия» набрала 45 282 голоса (36,92%), КПРФ - 36 592 (29,83%), ЛДПР - 14 288 (11,65%), «Справедливая Россия» - 8 021 (6,54%), Партия пенсионеров - 6 420 (5,23%), РЭП «Зеленые» - 2 967 (2,42%), партия «За справедливость!» - 2 073 (1,69%), «Патриоты России» - 1 176 (0,96%), «Родина» - 1 123 (0,92%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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