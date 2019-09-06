Виктор Кувайцев: «Родители учили меня: трудолюбие – залог успеха. Как научили, так и живу»

Вместо предисловия

Февральский лед на реке ненадежный. Что с того лихому сельскому парню. Хмель вышибло разом, с треском подломившегося льда, когда гусеничный Т-74 вертикально ушел в полынью. Так бы и плавал, как рыбка, тракторист в кабине. Спасла прозорливая мысль, видно, русских корней конструктора, спроектировавшего для трактора раздвижные двери.

Когда Виктор подъехал к реке на своем К-700, промокший тракторист курил на берегу. В полынью пришлось лезть самому. Цеплять под водой трос за дальний конец гусеницы. На К-700 медленно стал вытягивать трактор, заставляя вращаться гусеницы. И снова перецеплять под водой трос за дальний конец гусеницы.

Когда трактор, с еще не остывшим дизелем, был на берегу, уже никто и не вспоминал, как с полчаса назад говорили:

- Сколько их уже в этой реке перетопло. Главное, человек живой.

Это много лет спустя, Виктор Кувайцев скажет: «Я вырос в многодетной семье. Родители воспитывали меня по принципу: трудолюбие – залог успеха. Как научили, так и живу». А в тот день у реки обычный сельский парень, один из пяти сыновей отца механизатора и матери колхозницы просто сделал то, что положено. Отогревая и отпаивая его дома, отец выдал скупую похвалу: негоже было трактор бросать. Со школы сыновья в уборочную всегда были рядом с отцом. Николай Андреевич 7 лет отслужил на флоте матросом, захватил и войну. В горячую пору хлеб с сыновьями убирали на пяти комбайнах Кувайцевых.

Механизатор, бригадир, директор совхоза. Работа на «Маяке», ректором Сельскохозяйственной академии. Кувайцева выбрали ректором в пору, когда вуз был признан неэффективным и ему грозила реорганизация. Практически за два года коллектив под его руководством улучшил все показатели, учебное заведение получило государственную аккредитацию да еще и наработало потенциал.

Этот опыт сродни золотому запасу. С ним Виктор Кувайцев и пришел «в город». Тут свои университеты. Депутат городской Думы трех созывов, два с половиной года – на должности заместителя председателя городского парламента, более года – глава города Пензы. Округ, в котором Виктор Николаевич решал самые разные проблемы – от ремонта дорог в районе ГПЗ и спасения сосен до открытия досугового центра в Ахунах, – можно считать учебным полигоном будущего мэра. Там его все знают, встречают как родного.

Конечно, Виктор Николаевич имел представление о городе и его проблемах, но, как сам признается, быть депутатом и быть мэром – это большая разница.

Об Отечестве – без патетики

Встреча наша состоялась в горячую пору. Снова электоральный набат…Объятия правды и лжи. Обещания, словно мелькание рук наперсточников. В белоснежную кипень сорочек прячется загар. Часы – командирские.

- Сегодня в ходу умение срезать оппонентов. Много экспертов. Есть желающие снова – все до основания. И мало веры. Почему?

- Начну с того, что Пенза уже давно и надолго мой любимый город. За пять лет работы, сначала Главой, а потом и руководителем администрации исходил без преувеличения все до единой улицы города и сегодня начинаю с этого каждый день. Сегодня видят горожане и гости, вижу сам, как похорошела Пенза. Работая на «Маяке», довелось покататься по многим городам Европы. Наш – точно лучше. Нигде нет такой зелени на улицах, лесов – вокруг.

Уголков по-настоящему любимых много. Каждый, который удалось вместе с жителями привести в порядок, преобразить – любимый. Это сквер «Семейный» на ГПЗ, сквер «Бессмертного полка», «Журавли», Юбилейная площадь – сейчас уже сложно представить, что раньше ее не было. Площадь Ленина, Соборная площадь, набережная реки Суры. Красавец – собор возродившийся. Как и у большинства пензенцев, у всех членов моей семьи есть в этом храме свои «кирпичики». Сейчас занимаемся прилегающей территорией и сквером Лермонтова. Обустроили памятник борцам революции. Какими бы жаркими не были дискуссии вокруг него, он, по-прежнему, на своем месте.

Многое за последние годы удалось сделать благодаря нацпроектам, в том числе – городские дороги, внутридворовые территории. При этом важно выстраивать партнерские отношения с жителями, вовлекая их в общее дело обустройства города. Скажи человеку: «Иди и сделай сам», – это вызовет протест. «Давай сделаем вместе», – совсем другое. Стали выдавать гранты на проекты граждан по обустройству города с условием, что они вкладывают 30 процентов своих средств, а город дает 70 процентов. В 2016 году выделили на это 6 миллионов рублей, а в целом за три года – 32! Жители вложили 28. На эти деньги обустроены дворы, проведены водопроводы, совершены патриотические поездки, например в Волгоград. Любая полезная инициатива горожан, одобренная специальной комиссией, воплощается в жизнь. И в текущем году на гранты заложено 20 миллионов рублей. Но не буду подробно, рапорты и отчеты утомляют людей. Главное, что жители участвуют в этом процессе и сами видят результат.

- Виктор, был период, когда на улицах бросались в глаза многочисленные киоски, изощренной формы некие конструкции, годами стоящие скелеты недостроенных зданий. В последнее же время стал замечать, что каким-то образом все это исчезло. Облик стал интеллигентнее.

- Да, в городе идет системная работа, снесены объекты нестационарной торговли, которые были незаконно установлены на красных линиях. Демонтируем незаконные рекламные конструкции, портящие внешний облик улиц.

В рамках своих полномочий в постоянном режиме работаем и по самостроям, не только по выявленным объектам, но и в части предупреждения подобных фактов. Как правило, и судебная власть выносит решения о сносе построенных без необходимой документации строений, потому что незаконно возведенные здания – это вопрос безопасности жителей – посетителей этих объектов.

Другое направление, которым плотно занимаемся с 2016-го года – возврат неиспользуемой земли, есть такие факты, когда застройщик берет участок в аренду, но не осваивает и копит задолженность по арендной плате. За это время провели претензионно-исковую работу в отношении более чем 270 земельных участков, 105 вернули, по 102-м возбуждено исполнительное производство для принудительного возврата. По остальным продолжаем работу. Впоследствии возвращенные участки выставляем на аукцион по продаже права аренды земельного участка либо переводим в реакционную зону.

При этом мы не забываем, что город растет, застройка, в том числе, с малоэтажным домостроением, ушла на километры. Для того, чтобы город в дальнейшем развивался системно, сейчас корректируем главный градостроительный документ – Генеральный план города. Этим занимаются специалисты Российского института «Гипрогор», которые рассчитывают потребность каждого микрорайона в инженерных коммуникациях, дорогах, объектах инфраструктуры.

На перспективу до 2024 года город будет «строиться» в 6-ом, 7-ом и 8-ом микрорайонах Арбеково, продолжится жилищное строительство на Западной поляне, улицах Измайлова, Антонова, перспективные районы – Зеленодольская, Ближняя Веселовка. За этот период планируется сдать свыше миллиона квадратных метров жилья.

– Дома в поле?

Чтобы в новых районах было все необходимое для жизни, думаем и про инфраструктуру. Как правило, в новостройки переезжает много молодых семей с детьми. И вне зависимости от того, центр это или окраина, у них должны быть одинаковые возможности для получения качественного образования. В этих целях при поддержке федерального центра и губернатора области Ивана Белозерцева мы строим новые школы – в Арбековской заставе на 800 мест, Эко-квартале на 1100 мест, успешно работает новая школа в микрорайоне Шуист и созданы прекрасные условия для ребят из центра во втором лицее. Уже выделен земельный участок под ледовый дворец, не такой большой, как «Дизель-Арена», но солидный, ведь жилищная застройка там огромная.

Детские сады – на этой неделе открыл свои двери для 175 юных пензенцев новый корпус детсада №101 на улице Макаренко. Его строительство началось в 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие образования». В целом, в Пензе выполнено поручение Президента страны - дошкольное образование доступно для всех детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь перед нами стоит задача создания ясельных групп, и таким образом, мы сделали очередной шаг в этом направлении.

Начали строительство еще четырех пристроев к существующим детским садам на улицах Депутатской, Антонова, Измайлова и Набережной реки Мойки. Благодаря федеральной и региональной поддержке мы сможем дополнительно охватить дошкольным образованием еще 160 юных пензенцев. Кроме того, до конца года планируется открыть девять групп в детсадах на улицах Рахманинова, Бородина, 8 Марта, Ворошилова, в Терновке и на Шуисте.

Развивая новые микрорайоны, мы планируем и реновацию существующей, сносим расселенные дома. На данный момент снесено более 30 ветхих строений, всего должны снести 56. К примеру, в Заводском районе в квадрате между улицами Воровского, Беляева, Комсомольской и Ударной будем строить многоквартирный дом для реализации следующего этапа программы переселения граждан.

БЛИЦ

- Вы выросли на селе, была ли у вас собака?

- Был конь Буян. Перевез его потом в Пензу.

- Вспомните свою первую любовь.

Пауза.

- Это было в восьмом классе. Ее звали Оля. Так же зовут мою жену.

- Вас наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Будете обмывать награду по армейской традиции?

- В армейском котелке? Буду.