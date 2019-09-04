Современный Дом культуры открылся в Большом Игнатове Мордовии

3 сентября на праздничном концерте творческие коллективы Большеигнатовского района Республики Мордовия были особенно в ударе. И понять их вдохновение и радость нетрудно –новый Дом культуры открылся именно для них и для почитателей их таланта.

«Жизнь сельчан станет интереснее, ярче, дети и взрослые смогут реализовать свои таланты,- отметил , выступая перед собравшимися, Глава Республики Владимир Волков. - Важно, что будет сохранена самобытная народная культура».

По словам Главы, получился красивый, современный и многофункциональный центр культуры. На его создание направлено более 64 миллионов рублей. Помимо концертного зала здесь есть замечательный зал хореографии, центр фольклора и ремесел, творческие студии.

«Мы приняли решение о реконструкции Дома культуры, исходя из положительной динамики развития Большеигнатовского района. В районе рождаются дети, строится новое жилье, ремонтируются детские сады и школы, решаются вопросы благоустройства. Активно развивается сельхозпроизводство. Уже в следующем году здесь начнется строительство 17 га теплиц по выращиванию овощей. Всё это говорит о том, что ваше село, ваш район является перспективным, у него есть будущее. Поэтому я уверен, что этот Дом культуры никогда не будет пустовать. На территории Большеигнатовского района успешно работает множество талантливых творческих коллективов, мастеров народных промыслов и ремесел.

Ни одно мероприятие в районе не проходит без народного ансамбля ветеранов «Рябинушка» и фольклорного ансамбля «Эрзянь авинеть», отметившего в этом году 40-летие. Украшением культурной жизни района являются ансамбли «Калинка», «Истоки», «Вастома», «Светлица», детские танцевальные коллективы «Задоринки», «Каблучок», «Девчата» и многие другие».

Большой вклад в сохранение народного творчества, старинных эрзянских песен, фольклорных обрядов вносит Андреевский народный театр «Лейне». Действует детская театральная студия «Маленький принц». Среди актеров в основном подростки. Но по самоотдаче юные артисты не уступают профессионалам. И публика принимает их спектакли на «ура».

«Для нашей республики разнообразие культурных традиций – не только бесценное наследие. Это наше преимущество. Президент России В.В. Путин не раз подчеркивал, что культура народов выполняет в обществе объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга. Поэтому возрождение культуры на селе остается для нас важнейшей темой.

Сотрудникам районного ДК, сельских клубов, органам местного самоуправления нужно активнее работать в этом направлении, привлекать к творчеству талантливую молодежь. Развивать в них любовь к фольклору и уважение к ремеслу. Мне приятно видеть здесь молодежь. В первую очередь, ради вас мы вкладываем столько сил и средств в развитие Большеигнатовского района. Надеюсь, что новый районный Дом культуры, отвечающий самым современным требованиям, станет настоящим центром жизни всего Большеигнатовского района! Давайте и дальше вместе развивать народное творчество, бережно хранить народные традиции, воспитывать патриотов России и Мордовии!» - подытожил В.Д.Волков.

В просторном двухэтажном здании общей площадью более тысячи квадратных метров хватит места для работы различных вокальных и хореографических коллективов, театральной студии, Центра ремёсел. Тут же оборудована студия звукозаписи, имеются площадка для выставочных экспозиций и оборудованный современной световой и акустической аппаратурой концертный зал, рассчитанный на 230 зрителей. Также планируется, что в стенах ДК будет базироваться региональный Центр эрзянской культуры.