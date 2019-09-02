2019-09-02T16:45:03+03:00
Общество

Валерий Лидин поздравил студентов Пензенского аграрного университета

Председатель Законодательного Собрания отметил вклад вуза в развитие экономики
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Награждение лучших. Фото пресс-службы Законодательного Собрания.Награждение лучших. Фото пресс-службы Законодательного Собрания.
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В высшем учебном заведении ежегодно обучается свыше трех тысяч студентов и более 70 аспирантов. Профессиональной подготовкой молодежи и научными исследованиями занимаются свыше 35 докторов наук, профессоров и более 86 кандидатов наук. Многие из них имеют почетные звания: Заслуженный агроном РФ, инженер, экономист, работник сельского хозяйства.

«Из стен аграрного университета вышло много талантливых руководителей и высококлассных специалистов, которые успешно трудятся на благо региона и России в целом. Убежден, что этот список с каждым годом будет пополняться новыми именами», - сказал Валерий Лидин.

По информации пресс-службы ведомства, в рамках торжественного мероприятия Валерий Лидин вручил лучшим педагогам вуза Благодарности Законодательного Собрания Пензенской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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