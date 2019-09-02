Валерий Лидин поздравил студентов Пензенского аграрного университета

В высшем учебном заведении ежегодно обучается свыше трех тысяч студентов и более 70 аспирантов. Профессиональной подготовкой молодежи и научными исследованиями занимаются свыше 35 докторов наук, профессоров и более 86 кандидатов наук. Многие из них имеют почетные звания: Заслуженный агроном РФ, инженер, экономист, работник сельского хозяйства.

«Из стен аграрного университета вышло много талантливых руководителей и высококлассных специалистов, которые успешно трудятся на благо региона и России в целом. Убежден, что этот список с каждым годом будет пополняться новыми именами», - сказал Валерий Лидин.

По информации пресс-службы ведомства, в рамках торжественного мероприятия Валерий Лидин вручил лучшим педагогам вуза Благодарности Законодательного Собрания Пензенской области .