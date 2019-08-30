В Пензе может появиться Центр ядерной медицины

В Центре ядерной медицины будут вестись исследования в области онкологии, неврологии и кардиологии. Строительство планируется вести на условиях государственно-частного партнерства. Готовится концессионное соглашение между правительством региона и холдингом «Швабе».

- Это очень масштабная задача, но я не сомневаюсь, что мы сможем ее успешно решить совместными усилиями, - констатировал Иван Белозерцев. – Центр ядерной медицины – проект, очень важный не только для Пензенской области, но и для всего Поволжского региона, жители которого смогут в Пензе получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

- Глобальные решения приняты, остались нюансы, которые мы решаем в рабочем порядке, - отметил генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев. Полный комплект оборудования, необходимого для запуска центра позитронно-эмиссионной томографии, который позволит выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, уже закуплен и находится на ответственном хранении в Москве.

Планируется, что Центр начнет свою работу в 2021 году.