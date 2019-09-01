2019-09-01T14:28:47+03:00
Общество

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу в Чемодановке

На торжественной линейке Глава региона поздравил собравшихся с Днем знаний и подарил школе собрание художественной литературы для библиотеки
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Чемодановская школа, 1 сентября. Фото пресс-службы Правительства Пензенской областиЧемодановская школа, 1 сентября. Фото пресс-службы Правительства Пензенской области
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В образовательном учреждении действуют профильные направления: химико-биологическое и физико-химическое. По программе компании "Транснефть", с которой правительство Пензенской области заключило соглашение о сотрудничестве, в этом году здесь отремонтированы кабинеты физики, химии и математики, а также лаборантские кабинеты. Закуплено оборудование классов на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей, в том числе интерактивные доски, комплекты для практических занятий, наглядные пособия.

По сообщению пресс-службы Правительства, для дальнейшего совершенствования учебной базы школы, губернатор распорядился дополнительно выделить из областного бюджета на ремонт классов 3 миллиона рублей.

Во время торжественной линейки Иван Белозерцев отметил, что по результатам ЕГЭ Чемодановская школа является одной из лучших в Пензенской области. Это заслуга преподавателей, абсолютное большинство которых являются выпускниками этого учебного заведения.

"Получено подтверждение от Министерства просвещения Российской Федерации, и в 2021 году мы приступим к строительству ещё одной школы в селе Чемодановка", - обратился Иван Белозерцев к ученикам и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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