Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу в Чемодановке

В образовательном учреждении действуют профильные направления: химико-биологическое и физико-химическое. По программе компании "Транснефть", с которой правительство Пензенской области заключило соглашение о сотрудничестве, в этом году здесь отремонтированы кабинеты физики, химии и математики, а также лаборантские кабинеты. Закуплено оборудование классов на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей, в том числе интерактивные доски, комплекты для практических занятий, наглядные пособия.

По сообщению пресс-службы Правительства, для дальнейшего совершенствования учебной базы школы, губернатор распорядился дополнительно выделить из областного бюджета на ремонт классов 3 миллиона рублей.

Во время торжественной линейки Иван Белозерцев отметил, что по результатам ЕГЭ Чемодановская школа является одной из лучших в Пензенской области. Это заслуга преподавателей, абсолютное большинство которых являются выпускниками этого учебного заведения.

"Получено подтверждение от Министерства просвещения Российской Федерации, и в 2021 году мы приступим к строительству ещё одной школы в селе Чемодановка", - обратился Иван Белозерцев к ученикам и их родителям.