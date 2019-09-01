VIII Всероссийский фестиваль «Золотарёвское городище - перекрёсток цивилизаций» прошел в Пензе

Праздник посвящен выдающемуся археологическому памятнику «Золотарёвское городище». В VIII – XIII веках на этом месте находился город Волжской Булгарии с развитыми ремеслами и торговлей, стоявший на перекрестке мировых торговых путей. Это место, где произошла битва между защитниками крепости и войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси. Здесь найдено огромное количество свидетельств этой трагедии. Такого нет ни на одном поле брани средневековой Европы.

По сообщению пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области, фестиваль познакомил всех желающих с уникальным археологическим памятником и культурой средневекового города. Гости увидели реконструкции доспехов и вооружения воинов, одежды средневековых жителей и историческое действо «Под стенами древнего града». Все желающие могли посетить с экскурсией археологический памятник «Золотарёвское городище» и экспозицию Золотарёвского поселенческого досугового центра «Золотарёвское городище. Легенды и быль».

На фестивале можно было приобрести на память изделия народных мастеров, примерить на себя воинские доспехи и наряды средневековых красавиц, услышать звучание старинных музыкальных инструментов. Для любителей приключений был организован увлекательный квест «Тайны заповедного леса». Работал целый комплекс площадок, в числе которых: площадка старинной кухни, старинных музыкальных инструментов, демонстрации старинных ремесел, походного средневекового воинского быта, другие.

Юные участники фестиваля

Организаторами фестиваля выступили Правительство Пензенской области, Министерство культуры и туризма, региональное отделение Российского военно-исторического общества, Администрация Пензенского района и рабочего поселка Золотаревка, государственный краеведческий музей, региональная молодежная общественная организация по развитию древнерусских ратоборств «Сокол».